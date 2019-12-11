影／北極嬌客最萌小天鵝家庭現蹤大甲 鳥友驚喜追拍

冬候鳥抵達台灣度冬， 台中市大甲區某處水田最近出現來自北極小天鵝家庭，父母帶孩子共3隻，在水田水域覓食棲息，小天鵝家庭從遠方北極飛抵台灣，是罕見的迷鳥，吸引各地鳥友追逐拍照，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘觀看記錄小天鵝活動、覓食、飛翔，相當興奮，令人難忘。

蘇家弘說，小天鵝英文名為Tundra Swan（凍原天鵝），繁殖地在北極圈的開闊草原或苔原地帶，度冬時往南飛至日本、大陸沿海，台灣不在小天鵝遷移路線上，是相當罕見「迷鳥」，上月底這3隻小天鵝在雲林縣口湖鄉成龍溼地只待1天，就往北飛往台中市大甲區棲息。

這3隻小天鵝棲息在水田淺水域，以浮游生物水草、小螺等為食物，由於當地不受干擾自然條件及食物來源，可能因此吸引小天鵝家庭停駐棲息，觀賞小天鵝可遇不可求，得看機運，因為迷鳥不按既定遷移路線飛行棲息，蘇家弘在台中市大甲區觀察拍攝到3隻小天鵝加上1隻花鳧，藍天飛行版美麗形影。