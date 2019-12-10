奶貓吸吮大拇指熟睡 超可愛模樣萌翻眾人

小奶貓邊吸吮手指、邊睡覺的模樣真的太萌啦！圖/ YouTube 分享 facebook

很多人都覺得小嬰兒吸吮手指睡覺的樣子很可愛，那如果是小奶貓的話呢？有網友在「Youtube」上分享，邊吸著自己的手指、邊呼呼大睡的小奶貓。從影片中可以看見小奶貓雖然睡得很沉，嘴中仍不忘繼續吸著自己的手指，模樣相當可愛，也讓網友直呼，「除了可愛找不到其它評論了」。

根據《ITmedia》報導，在主人手中熟睡的小奶貓，忘情地用小小的嘴巴吸吮著自己的手指，就像小嬰兒一般的舉動，真的萌翻眾人！看著小奶貓邊吸手指邊睡覺的萌樣，主人說，自己也不知道能做什麼，不過真的太感謝有「指頭」的存在，讓小奶貓可以睡得這麼安穩。

原來貓媽媽在生下這隻小奶貓之後，因為要保護牠才將牠安置在一處，沒想到貓媽媽跟小奶貓就此分離，小奶貓才會來到現在的主人身邊。而牠的主人認為，不知道媽媽在哪的小奶貓，這樣的舉動就像是在吸啜母乳一樣，可以獲得安全感，讓他也感到十分欣慰。根據《寵物百科》報導，小奶貓會有這種吸吮的行為，是因為過早斷奶所致，雖然模樣可愛，但若是小奶貓習慣性吸吮東西，很可能誤食其它家具，因此主人必須小心注意才是。

超萌的小奶貓讓這則影片在網路上獲得近10萬的點閱量，也引來網友在下方留言說，「這一幕真的太美也太珍貴了！」、「這個小奶貓也太像人類了吧」、「超可愛的嬰兒小貓」。