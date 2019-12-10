風流鴨每日交配多達10次 生殖器感染含膿閹割保命

戴維每天與「鴨伴」交配至少10次，以致陰莖受傷及感染。圖擷自 Highcroft Rabbit, Small Mammal & Exotic Vets 分享 facebook

都是風流惹的禍！英國一隻寵物鴨「風流成性」，每天與「鴨伴」交配至少10次，結果導致陰莖受傷及感染，需要接受閹割保命，從此「雄風」不再。

「我覺得牠性上癮、性慾很強」，39歲的沃森指3歲的寵物鴨「戴維」（Dave）不論是否交配季節，全年都是精力旺盛；雖然有3隻「後宮佳麗」，但戴維每天都會做愛次數達5至10次，有時還會更多，「女伴」都被牠嚇壞，「即使有時被拒絕，牠也會用盡一切方法」。

去年，沃森發現戴維的性器官末端出現壞疽和含膿的情況，帶牠去看獸醫，證實是受到感染，需要服用處方抗生素和止痛藥，沃森更要每天替愛鴨清潔私處。

然而，戴維好色成性，接受藥物治療後仍常跟鴨伴交歡，主人及獸醫因擔心牠受感染的部位擴散至身體其他部分，危及性命，於是牠被帶到離家約200公里的動物醫院接受閹割手術，同時好把牠與一眾「女伴」分隔開。

戴維接受切除手術後，陰莖剩下1厘米長，雖然尚未回到鴨伴身邊，但獸醫認為戴維日後能夠發揮「所長」的機會很微，並預計牠意識到雄風盡失後，情緒將會非常低落。

獸醫指出，之前戴維的陰莖之所以受感染，除了因為使用次數過於頻密，另一個原因可能是伴侶不想被騷擾，因而變得具攻擊性，甚至會啄包括陰莖在內的東西反擊戴維。

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文章授權轉載自《香港01》