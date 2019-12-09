英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

主人久安驚訝表示，從沒想過自己的狗珍妮，可以一次產出這麼多寶寶。圖/ YouTube 分享 facebook

在英國有一隻狗媽媽珍妮（Mary Jane），日前在一次生產中，自然產下了共21隻狗寶寶，讓獸醫及主人久安（Joanne Hine）驚豔不已。雖然最後僅有14隻狗寶寶存活下來，但珍妮的努力已直逼狗狗多產世界紀錄。主人久安也表示，「如果不是獸醫提供的生產影片，她根本不敢相信珍妮能夠生下這麼多狗寶寶。」

根據《IOM Today》報導，日前英國有一隻大丹犬和美國鬥牛犬的混種狗珍妮，在自然分娩的情況下，一次生產了高達21隻的狗寶寶。珍妮的主人久安說，在快分娩的時候，獸醫曾告訴她珍妮的生產數量可能會超過原有的想像，但她還是不敢相信珍妮竟然一次生下了這麼多寶寶，「我太為她感到驕傲了！」

狗媽媽珍妮，一次自然產下了高達21隻狗寶寶。圖/ YouTube 分享 facebook

目前狗狗多產的金氏紀錄，是由一隻叫做蒂雅（Tia）的紐波立頓獒犬（Neapolitan mastiff），在2004年時剖腹產下24隻狗寶寶。雖然珍妮的21隻狗寶寶，最後僅有14隻成功存活，但主人久安早已想好要以「巧克力棒」的名稱為牠們命名。

這些黑白相間的狗寶寶繼承了媽媽的顏色，模樣十分可愛。主人久安說，「珍妮只有9個乳頭，卻有14隻寶寶，所以我們每隔2個小時，就得一起協助牠餵奶」。久安也為珍妮跟牠的寶寶們準備一個足已容納下牠們的床，讓珍妮可以好好照顧牠們。而久安也表示，將會為珍妮結紮，以防珍妮再次生產時會生出更多的寶寶，進而影響到牠的健康。