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獨留寵物狗在家超過一個月活活餓死 華男被捕

2019-12-07 18:16世界日報 記者牟蘭／紐約報導

一名報住在俄亥俄州的22歲華裔男子，將寵物狗獨留在住所內長達一個月，導致愛犬被活活餓死；警方日前逮捕這名男子，交由檢方後以一項故意傷害寵物的E類重罪提告。

根據俄亥俄州Oxford市警方消息，有民眾報警稱Fox and Hounds的一間公寓內傳出惡臭， 動物管理委員會的工作人員與當地警方於11月25日前往公寓調查，發現空無一人的屋裡，有一隻已死亡多時的寵物狗。

執法人員將已死亡的寵物狗從籠中抱出，並送到俄亥俄州立大學寵物醫學中心(Ohio State University Veterinary Medical Center)進行屍體檢驗，檢驗結果發現死因是「嚴重脫水與長期飢餓」。

警方進一步調查發現，這隻狗的飼主是22歲的華裔男子張黃銘(Hangming Zhang，姓名皆音譯)，他於今年10月13日最後一次照顧自己的寵物狗後，便再也沒有返回公寓。

張黃銘於3日被Oxford市警方逮捕，以虐待動物的E類重罪，交由檢方提告。法院信息稱，張黃銘於4日以視頻提審的方式過堂，並在自行擔保下被釋放，5日進行審前聽證。

根據俄亥俄州法律，若被告虐待動物罪成，最高可面臨90天的監禁、40小時的社區服務以及12個月的緩刑、且需支付750元罰款，且終生禁止飼養寵物等懲戒。

根據Oxfords市的邁阿密大學(Miami University)紀錄，張黃銘於2015年就讀該校，2018年休學，今年返校繼續學業，但11月19日再度休學。

張黃銘因涉嫌虐待寵物狗致死，被警方移送法辦。圖為張黃銘的寵物狗Ayo健康時的照片...
張黃銘因涉嫌虐待寵物狗致死，被警方移送法辦。圖為張黃銘的寵物狗Ayo健康時的照片。(Oxford市警方提供)
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張黃銘因涉嫌虐待寵物狗致死，被警方移送法辦。(Oxford市警方提供)
張黃銘因涉嫌虐待寵物狗致死，被警方移送法辦。(Oxford市警方提供)
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寵物華裔返校

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