絨鼠的超級紅娘是他 動物園喜添7鼠

長得像兔子又像天竺鼠，台北市立動物園的兒童動物區，有一種和動畫中的龍貓相似度極高、人見人愛的動物，就是夜行性且有極佳跳躍能力的「絨鼠」。今年初起，保育員忙著陪牠們相親、配對，總算交出漂亮的成績單，讓近幾年沒有繁殖的絨鼠家族，再添生力軍。

自夜行動物館於101年9月封館、拆除後，原本的絨鼠家族分別被搬遷到保育區及兒童動物區。保育員擔心牠們會打架受傷，所以讓住在兒童區的絨鼠門，各自都有獨立的生活空間，但也因此暫停了牠們繁衍的機會。

今年初新到職的保育員劉聰毅接手照養絨鼠，意外接獲查緝沒入的新血源絨鼠「豬豬」，恰好形成3雌3雄的組合，興起幫牠們繁殖配對的念頭，正式展開紅娘計畫。

絨鼠看起來溫柔可愛，但在嘗試混籠時，只要互相看不順眼，就會開始驅逐追咬，激戰一觸即發；要讓牠們彼此看對眼，可不是容易的事。

於是劉聰毅先讓牠們隔欄相親，並讓自己扮演牠們可以假想的公敵，先讓絨鼠們有一個共同的外部敵人（保育員），同時在旁觀察絨鼠們彼此的互動與試探，確定絨鼠們彼此不討厭；第二階段讓絨鼠們白天混欄晚上分居，以便整個過程都能在一旁觀察，準備隨時有狀況就要將牠們分開。

如果幾個白天、清晨都相處得不錯，白天混籠成功後，就讓牠們一起過夜，此時保育員壓力倍增，擔心牠們動不動就打起來，因此每天一上班就衝去看絨鼠是否都平安，總算順利配成3對，1周就完成配對任務，堪稱超級紅娘；但根據以往經驗，混群成功也不等於就能夠繁殖。