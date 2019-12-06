罕見保育類欖蠵龜「小石」遭鉤傷 暫送海洋大學收容

一隻保育類欖蠵龜疑因誤咬魚鉤被鉤傷，漂流海上，日前由花蓮漁民通報，海巡署第一二岸巡隊將海龜救起，取名「小石」，再透過縣府聯繫，經由專業救傷團隊確認健康情況穩定後，昨送到台灣海洋大學暫時收容，待身體狀況許可就能野放。

海巡署東部分署第一二岸巡隊石梯漁港安檢所，3日下午接獲進港漁民通報，表示在海上作業時，發現一隻小海龜。岸巡人員發現海龜嘴邊有釣鉤與魚線，研判可能誤咬餌受傷，將牠救起，並啟動海保救援網救援機制，通報縣府，再由縣府聯絡台灣海洋大學海龜救傷團隊，確認是瀕臨絕種的海洋保育類野生動物欖蠵龜。

岸巡人員將牠命名為「小石」，經測量，「小石」長約50公分、寬45公分，體重約30公斤，目測除嘴邊有魚鉤外，沒有明顯外傷。「小石」當天在安檢所內過夜，隔天送到海洋大學收容池暫時安置，因為有嗆水的疑慮，給予低水位觀察換氣狀況，昨天再由台大獸醫系協助移除魚鉤並做醫療檢查。

縣府表示，這次是漁民主動通保，再透過海保救援網機制，讓「小石」很快獲得後續照顧。目前「小石」健康情況穩定，待復原情況良好、獸醫評估許可後，就可擇期野放。