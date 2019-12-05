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八通關古道再現熊蹤 山友現場目擊

2019-12-05 22:04攝影中心 記者邱德祥／即時報導

陳姓和劉姓二名山友近日前往日據八通關古道縱走，在拉古拉橋拍照時，看到橋下有一隻台灣黑熊和他們對望，黑熊看到人類注目後，趕緊往上跑進森林內，因為距離很遠，只能拍到小小身影，但也讓二人大呼幸運。

陳姓和劉姓二名山友近日前往日據八通關古道縱走，在拉古拉橋拍照時，看到橋下有一隻台...
陳姓和劉姓二名山友近日前往日據八通關古道縱走，在拉古拉橋拍照時，看到橋下有一隻台灣黑熊和他們對望。山友６Ｇ提供
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陳姓和劉姓二名山友近日前往日據八通關古道縱走，在拉古拉橋拍照時，看到橋下有一隻台...
陳姓和劉姓二名山友近日前往日據八通關古道縱走，在拉古拉橋拍照時，看到橋下有一隻台灣黑熊和他們對望。山友６Ｇ提供
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黑熊看到人類注目後，趕緊往上跑進森林裡。山友６Ｇ提供
黑熊看到人類注目後，趕緊往上跑進森林裡。山友６Ｇ提供
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台灣黑熊山友

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