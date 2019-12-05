氣溫增高鳥變小 研究：不利遷徙

氣候變遷導致鳥類體型縮小！在芝加哥的研究人員統計近40年7萬多隻小鳥，發現氣溫上升的同時，鳥類的體型會逐漸縮小，但其翅膀卻反而變大。密西根大學教授威克斯指出，體型縮小、表面積不變會讓身體更好散熱，但這跡象也可能讓鳥類越來越難以承受長時間的「大遷徙」。

鳥類體積變化大

根據《BBC》報導，密西根大學環境永續學院副教授威克斯表示：「我們發現幾乎所有的鳥類都有體型縮小的跡象。」研究人員根據40年來在芝加哥收集超過7萬隻鳥類的資料分析，發現鳥類在這段期間身體縮小了2.4%，但翅膀卻逆勢成長了1.3%。

威克斯教授指出，候鳥遷徙是一件消耗大量體能的事情，鳥類體型縮小則代表能量會減少，將使牠們越來越難以負擔長時間飛行。他表示，雖然還沒找出確切原因，但其中一個理論認為，生物體型逐漸縮小跟炎熱天氣有關，「因為牠們體型縮小但表面積不變，散熱速度較快。」

氣溫上升影響動植物

據《每日郵報》報導，菲爾德自然史博物館鳥類學家威爾拉德指出，芝加哥這段期間上升了1度C，而生物的確可能會因環境變化而產生細微改變，此「發展可塑性」在動物群及植物群中都能觀察得到。

威爾拉德說：「可以看出氣候變遷正潛移默化的在影響我們，我們必須得注意到這些細節。」威克斯則表示，這次的分析報告耗費大量的人力及心思長時間觀察，可以看出一些跡象，也呼籲民眾提高警覺。

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