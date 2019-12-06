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新竹市立動物園重新開放！7大可愛焦點搶先看 還送免費紀念小物

2019-12-06 16:06聯合新聞網 BabyHome

【文：武美齡】

大貓咪孟加拉虎賣萌、河馬張大嘴刷牙、天竺鼠排隊下樓吃飯...新竹市立動物園於2019年12月28日全新開園！官方宣布此地將成為沒有籠子的動物園，讓動物們在這裡開心生活，每位遊客來到新竹動物園就像拜訪動物朋友，到底重新改造開放的園內，有哪些可愛的動物等著大家呢？一起看看吧！

新竹市立動物園自2017年5月休園，進行再生計畫工程已即將完工，將於2019年12月28日全新開園！動物園主任楊家民指出，動物園再生計畫以在「公園裡的動物園」及「對動物友善的動物園」做為出發點，不只增加動物活動空間，打造對動物友善的環境，也增加人與動物的互動的空間，翻轉傳統「動物被看」的模式，會是嶄新的生命教育基地。這次也以「動物島」為主視覺，設計總監李明分享：「新竹市立動物園真的很不一樣，我們擁有新竹動物園應該引以為榮」。

圖片來源／新竹市立動物園FB
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新竹市立動物園7大可愛焦點搶先看

1.可愛的孟加拉虎

從小來自六福村的六福跟來福已經14歲了，算是高齡阿公，保育員幫牠們進行動物訓練，每週都進行老虎們的健康檢查。

圖片來源／新竹市立動物園FB
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2.河馬張大嘴刷牙囉

動物也需要保持口内健康，河馬樂樂怎麼刷牙呢？動物事先不知道刷牙這個動作，爲了減少動物壓力，飼養員每個禮拜進行「動物訓練 」，讓樂樂配合飼養員的操作。樂樂在訓練時也能享用獎勵食物：西瓜，看起來非常開心唷！

圖片來源／新竹市立動物園FB
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3.天竺鼠排隊下樓吃飯

每到吃飯時間，可愛的天竺鼠們準備要下樓吃飯囉！雖然肚子很餓，但大部分時間大家還是會一個接一個排隊往下走，萌度破表！飼養員分享：「偶爾還是會有小插曲發生，例如擋路、插隊、走捷徑，不時上演！每一次看牠們走下樓都有不同的新鮮感。」

4.北美浣熊抱球睡搞搞

保育員分享，在北美浣熊居住處掛有讓牠們玩的浮球，自從架設吊床之後，偶爾會看到有浣熊把浮球拉到吊床裡面抱著睡覺，模樣非常惹人憐愛。不知道牠是不是也要抱著東西，才能安心入睡呢？

北美浣熊臉上有像面罩般的黑色斑紋，模樣俏皮可愛。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
北美浣熊臉上有像面罩般的黑色斑紋，模樣俏皮可愛。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
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北美浣熊抱著浮球入眠。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
北美浣熊抱著浮球入眠。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
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趴在橫桿上的北美浣熊，似乎正在發懶放鬆。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
趴在橫桿上的北美浣熊，似乎正在發懶放鬆。（圖片來源／新竹市立動物園FB）
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5.孔雀夫妻華麗現身

來到新竹市立動物園，還能欣賞孔雀夫妻的曼妙身影，潔白無瑕的白孔雀和五彩繽紛的藍孔雀，都是非常吸睛的物種。

圖片來源／新竹市立動物園FB
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6.小蜜袋鼯和大家說哈囉

今年出生的小蜜袋鼯，在出育兒袋近兩個月後，已經會跟著爸爸媽媽一起出來吃固態食物囉！新竹市立動物園在FB上和大家分享蜜袋鼯一家吃晚餐的可愛模樣。

7.小朋友為浣熊與猴子做玩具

之前園方曾舉辦動物工作坊，邀請親子動手製作「動物玩具」布置在動物棲地，包括馬來猴專屬的輪胎遊具，以及浣熊的罐裝飼料、遊具等，都是工作坊的親子做的唷！

圖片來源／新竹市政府
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圖片來源／新竹市政府
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多款開園限量紀念品 只送不賣

為歡慶重新開園，新竹市立動物園準備了多款開園限量紀念品，包括動物主角悠遊卡、文青米粉、馬卡龍繽紛月曆、桌曆、動物造型立體書籤、「開園限定」巧克力泡芙、牛奶糖等，索取方式搭配開園系列活動將陸續公布，詳情可至新竹市新鮮事臉書查詢。

圖片來源／新竹市政府
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圖片來源／新竹市政府
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