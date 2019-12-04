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動物尾巴大不同 功能如同警報器、消暑工具

2019-12-04 12:55聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

動物的尾巴有長有短、或粗或細，顏色花紋不盡相同，看似平凡無奇的尾巴，其實在動物的日常生活中往往擔任重要角色；台北市立動物園指出，梅花鹿的尾巴有如警報器，在遇到危險時快速擺動通知鹿群；新世界猴的尾巴具有捲握的能力，幫助猴群吊掛樹梢。

台北市立動物園表示，梅花鹿的聽覺和嗅覺十分靈敏，當感覺到周遭環境有異狀時，除了會發出聲響之外，平時小巧可愛的鹿尾巴，會瞬間化身為示警用的「警報器」，牠們會豎起短短的尾巴並且快速擺動，鹿群一旦接到危險信號，就會快速地攜家帶眷，逃離到安全的地方躲避。

若是說起尾巴靈活的動物，就不能不提到身手矯健的猴子們。猴子在分類上可分為新世界猴和舊世界猴兩大類，新世界猴分布在中、南美洲，牠們的尾巴具有捲握的能力，可以發揮「第五隻腳」的功用；舊世界猴分布於歐洲、亞洲及非洲，尾巴則不具捲握能力，無法倒吊在樹幹上。

動物園的熱帶雨林區照養白面捲尾猴、蜘蛛猴及黑冠松鼠猴等，屬於新世界猴，台灣動物區的台灣獼猴則是屬於舊世界猴，牠們雖然同為猴子家族的一員，但尾巴的功能卻不盡相同。除了保持平衡外，台灣獼猴的尾巴還能作為進行行為語言時的工具，像是位階高的獼猴會翹起尾巴，來表示權威，使猴群其他個體不敢輕易踰矩。

孟加拉虎有著美麗的橘黃色虎紋和長長的尾巴，尾巴其實和牠們的生活有著密不可分的關係。每當春夏蚊蟲滋生時，老虎便會使用尾巴來驅趕蚊蟲，防止皮膚被叮咬；天氣變熱時，尾巴搖身一變成了消暑工具，牠們會將尾巴放入水中，等待體溫下降，再下水游泳；在遇到危險時，尾巴還能發揮保護及戰鬥的作用。

同樣身為貓科動物，雲豹的尾巴從吻端到尾巴基部約80至90公分，長度幾乎與身體相同，是中型貓科動物中最長的，可彎曲纏繞於樹幹上，有效強化了雲豹的樹棲能力，使牠們能夠敏捷的穿梭在樹林中。

遇到危險時，梅花鹿的尾巴會快速擺動示警。圖／台北市立動物園提供
遇到危險時，梅花鹿的尾巴會快速擺動示警。圖／台北市立動物園提供
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孟加拉虎會使用尾巴來驅趕蚊蟲，防止皮膚被叮咬。圖／台北市立動物園提供
孟加拉虎會使用尾巴來驅趕蚊蟲，防止皮膚被叮咬。圖／台北市立動物園提供
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棕蜘蛛猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
棕蜘蛛猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
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白面捲尾猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
白面捲尾猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
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棕蜘蛛猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
棕蜘蛛猴的尾巴具有捲握的能力。圖／台北市立動物園提供
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台灣獼猴猴子動物園

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