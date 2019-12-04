最狂「撿屍人」！15萬筆動物屍體大數據成台灣寶藏

聯捷創新3Sdrive共同創辦人鄭維晃。圖片提供／遠見 分享 facebook 隨著全台剩不到500隻、外貌酷似家貓的石虎，頻繁在馬路上被車撞致命的消息不斷，公路總局、苗栗縣政府近日決定，從明年1月1日開始，將在石虎的「路殺」熱區降低速限，守護僅存的小生命。

「路殺熱區」的出現，幕後是全台最大公民科學社團「路殺社」的功勞。到底路殺社是什麼？為什麼是全台最大的「撿屍」社團？

一班往南投集集鄉間行駛的巴士，由於路上人車稀少，車速愈開愈快，直到來到綠色林蔭，突然一道告示牌反射的光線映入眼簾，提醒司機得放緩油門、左顧右盼，小心地通過。仔細一看，路旁立著Q版石虎，原來是怕公車撞上了石虎，造成憾事。

這一支支告示牌的樹立，幕後是全台最大的公民科學社團「路殺社」的努力成果。路殺社目前在全台近2萬名社員、累積共15萬張路死動物的照片，累積出龐大的資料庫，已湊出全台經常發生路殺的路段。

來到集集鎮上的特有生物研究保育中心，助理研究員林德恩的研究室，曾鑽研爬蟲動物多年的他，人稱「撿屍隊長」，正是路殺社創辦人。

2009年起，他開始訓練調查蛇類生態的志工，初期成果不如預期，2年培訓完成後，只剩下12名志工偶有聯繫，回傳資料不到100筆。

有一天，林德恩在臉書上傳了一張死掉的蛇類照片時，他萬萬沒沒想到，這個動作竟展開了全台路殺社的8年驚奇之旅。

隔天，林德恩的發文下方，就出現許多志工與臉友上傳累積多年的「撿屍」照片，社員紛紛從硬碟裡挖出過去觀察到的稀有物種大方「獻寶」，三、四百張照片，讓他的臉書瞬間「屍滿為患」，讓林德恩發現路殺情況真的不少，而且不限蛇類，還有各式各樣的野生動物遭殃。

「關心的人遠比我想得多，當時還沒有很清楚的輪廓，只想說留個紀錄，」林德恩說。社團就從同好交流開始，慢慢地社員在野外，只要看到路死動物，就會主動上傳照片。熱衷的社員就從12名，增加至近二萬人，來自全台各行各業。

除了紀錄事發地點、拍照上傳外，路殺社也會收到社員用冷凍快遞寄來的動物屍體。「我們其實就是『產業鍊』裡的物流中心！」林德恩指著研究室外占滿走廊空間的四、五台冰櫃，詳細說明歷年來收到的9000多具屍體。

民眾寄來的路死動物，經初步處理、篩檢疾病與毒害，有的能做成標本，或分送給需要的研究單位，林德恩形容「屍體」的搶手程度說：「我們時常供不應求！一隻麻雀還要分成腸道、皮毛、跟骨骼分送給不同的機構。」

打開林德恩的冷凍庫，一包一包寫著「海鮮」、「羊肉爐」的保鮮袋整齊疊放，一度還讓別的單位以為是林德恩大量團購的食物。

我們與路殺的距離

當參與者與資料量愈來愈多，林德恩除了能分析出路殺發生的熱點外，還產生許多附加價值。2013年，許多社友注意到鼬獾屍體在路上體型完好，不像是被路殺，林德恩將屍體送驗後才驚覺，竟有三分之一的鼬獾，感染了狂犬病。

當年底，台灣睽違52年再度爆發狂犬病疫情，在防疫單位還一頭霧水時，路殺社的資料庫不只能看出哪裡有最多受感染的鼬獾，還有許多保存完好的大體，可供防檢疫局研究，最後成功找出台灣特有的狂犬病毒。

快速又精準的路殺資料，不但是社員自發上傳、且幾乎不用成本，讓官方防疫單位也自嘆弗如。公民力量成為防疫前線，路殺社關鍵一役，為社團帶來爆發性的成長。

今日廣為人知的「老鷹紅豆」，一開始是屏科大師生在紅豆田裡發現大量鳥類暴斃，從死亡的鳥類大體中，驗出農藥「加保扶」。而當時許多檢體就是路殺社提供的。

2013到14年底，路殺社成員成長了6倍，近7000人時，林德恩開始規劃年會，讓社員從線上走到線下，讓「撿屍隊友」有機會互相認識，更有凝聚力。他還頒發獎狀給當年上傳資料最多的冠軍，一度讓大家爭搶排名。

科技載舟亦能覆舟

當路殺社的規模逐漸擴大，臉書社團卻反而成了社團的絆腳石。「臉書為我們帶來大量的人潮、資料，但我們真的要用時，總遇到層層關卡，」林德恩有點感嘆地說。

先不論成立初期屢屢接到抱怨社團屍體照片的抗議電話，甚至社團還被網友檢舉到被迫停權，當時，他一度擔心上萬筆資料付諸東流，讓他夜不能寐。

另外，貼文也因為演算法的設計，不利於資料檢索，每當有人按讚，舊的貼文會「浮」上來，無法依照時間排序，也無法將發文直接匯出成統計資料。林德恩找上中研院資科所莊庭瑞副研究員，建立屬於路殺社的雲端後台資料庫。

也有一位遠在美國的熱心網友，在2014年開發出社員端的上傳app，能自動抓取拍照者的經緯度、時間等資料，搭配代為發文的機器人，讓社員不再困擾。

歷經陣痛後，如今，不但社員上傳資料的習慣改變，路殺社的資料標準化後，不但查找更方便，也開始對外推出許多有趣的應用。

經濟與生態 不是零和遊戲

除在特定路段設立告示牌，結合路殺資料庫，畫出的百大路殺熱點地圖，也將生物出沒的時段、季節等細節納入考量。

2019年5月，路殺社與公路總局、中興大學機械系開發出的「道路預警系統」上線，AI偵測如石虎、白鼻心等動物靠近路面時，就啟動超音波與強光，將動物反向驅離，已經成功攔截20多隻動物。

除了路上可見的設施，路殺熱點配上精準的地籍資料，也讓原先提供測速器、危險路段提醒的車用語音助理軟體Omnie Cue找上路殺社，今年8月後導入全台路殺百大熱點，有5萬人下載使用。透過語音播報，提醒用路人注意前方可能出現路殺動物。

開發出Omnie Cue的新創團隊聯捷創新，共同創辦人陳星瑋十分感謝路殺社：「我們曾逐一打給各地政府，都沒有結果，直到有人推薦路殺社，才讓事情出現轉圜。」

林德恩進一步發想，讓車商內建的導航系統也能嵌入路殺圖資，只要偵測到駕駛放慢速度，將積點轉換折扣，提供理性誘因。其他的商業應用還有全台最大的導航程式導航王，也與路殺社展開合作，新資料庫在11月底上線。

人跡罕至的路

隨著想要跟路殺社合作的團體與日俱增，林德恩一則以喜，一則以憂，因為他不再有時間沉浸在最喜歡的大自然，「現在我看最多的生物，根本就是人！」他說。

路殺社成立8年來，參與人次、照片數量都不斷創新高，社會也對路殺的討論也更加熱烈，但林德恩卻許下宏願，希望路殺社解散，因為，「當路殺不再頻傳，動物命喪輪下的慘案真正停止，社團就不再被需要了」。

（作者／白育綸 攝影／蘇義傑 本文出自2019.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）