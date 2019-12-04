農夫出奇招「畫」愛犬為老虎 防潑猴破壞田中作物
農夫種植相當辛苦，除了要看天吃飯外，還要抵禦其他動物破壞農作，其中的一大威脅就是「猴子」。有印度的農民就想到妙招來抵禦這些不速之客，他將家中的愛犬畫成「老虎」的樣子，沒想到竟還真的奏效。
據《今日印度（India Today）》報導，印度東部的希莫加縣（Shivamogga），一位名叫高達的農夫（Srikanth Gowda）為了保護自己種的咖啡和檳榔不受猴子侵擾，而將自己的愛犬，用最好的染髮劑畫上虎斑，帶著牠每天兩次的田裡巡邏。
高達表示，他之前會用絨毛玩具嚇唬猴子，但時間久了玩具會褪色就被猴子識破，重新跑回田中破壞莊稼。而他想起他父親曾告訴他猴子怕老虎這件事，於是便把自己的狗扮成老虎，沒想到真的有用。
現在視力比較好的猴子都已經遠離高達的農場，他們只要遠遠看到高達的狗便會跑走。然後因為印度森林食物短缺，猴子仍會到其他農場偷摘作物來吃。其他農夫見高達的策略可行，也紛紛開始效仿。
Shivamogga: A farmer painted his dog to make it look like a tiger at Nallur village,Thirthahalli. Farmer's daughter says,'It was my father's idea to scare monkeys away. Earlier, monkeys used to destroy all our crops. Everyone in our village is replicating his idea." #Karnataka pic.twitter.com/oBH1rUlEUZ— ANI (@ANI) 2019年12月2日
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