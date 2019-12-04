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農夫出奇招「畫」愛犬為老虎 防潑猴破壞田中作物

2019-12-04 13:12聯合新聞網 綜合報導

高達將愛犬畫成老虎的樣子，防止猴子破壞作物。圖擷自今日印度
高達將愛犬畫成老虎的樣子，防止猴子破壞作物。圖擷自今日印度
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農夫種植相當辛苦，除了要看天吃飯外，還要抵禦其他動物破壞農作，其中的一大威脅就是「猴子」。有印度農民就想到妙招來抵禦這些不速之客，他將家中的愛犬畫成「老虎」的樣子，沒想到竟還真的奏效。

據《今日印度（India Today）》報導，印度東部的希莫加縣（Shivamogga），一位名叫高達的農夫（Srikanth Gowda）為了保護自己種的咖啡和檳榔不受猴子侵擾，而將自己的愛犬，用最好的染髮劑畫上虎斑，帶著牠每天兩次的田裡巡邏。

高達表示，他之前會用絨毛玩具嚇唬猴子，但時間久了玩具會褪色就被猴子識破，重新跑回田中破壞莊稼。而他想起他父親曾告訴他猴子怕老虎這件事，於是便把自己的狗扮成老虎，沒想到真的有用。

現在視力比較好的猴子都已經遠離高達的農場，他們只要遠遠看到高達的狗便會跑走。然後因為印度森林食物短缺，猴子仍會到其他農場偷摘作物來吃。其他農夫見高達的策略可行，也紛紛開始效仿。

印度農民猴子

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