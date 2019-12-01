無尾熊媽媽緊抱親兒以身擋火 康復快將重返自然

2019-12-01 21:19 香港01 記者安祖娜／報導



無尾熊媽媽Ainslee為了保護親兒，不惜以身擋火，即使背部及耳朵燒傷亦擁着懷中幼熊，畫面感動救援人員。 圖／擷取自Wildcare Australia Inc.臉書 分享 facebook 澳洲兩大州份昆士蘭（Queensland）及新南威爾斯 （New South Wales）早前發生嚴重山火，多區居民須即時疏散，大批野生動物的家園亦遭大火摧毀。一隻無尾熊媽媽為了保護親兒，不惜以身擋火，即使背部及耳朵燒傷亦擁着懷中幼熊，畫面感動救援人員。該對無尾熊母子送往動物醫院治療後康復進度良好，即將被送返原居地。

本年9月，昆士蘭省警方在黃金海岸內陸地區甘倫格拉（Canungra）參與山火救援行動時，發現一隻無尾熊媽媽與兒子雙雙坐於一條倒塌的樹幹上。當時無尾熊母子身邊盡是已被燒毀的樹木，可見無尾熊媽媽伸長雙手，緊緊抱住並倚在兒子的上方以作保護，畫面盡顯母愛。

無尾熊母子其後被送往當地的野生動物醫院，醫生發現9歲無尾熊媽媽的爪及背部的毛被燒焦，耳朵亦遭燒傷，健康狀況只有十級中的第三級，但其12個月大兒子卻奇蹟地無受傷。有份照顧無尾熊母子的醫護人員朗曼（Sam Longman）稱，即使無尾熊媽媽身體受傷，當她發現兒子不適哭泣時，便會變得非常敏感，亦會立即抱着孩子以作安撫。

護理人員將無尾熊媽媽及兒子分別命名為「Ainslee」及「Rupert」，安排Ainslee每天進食營養補充劑及多種維他命，配合最好的尤加利葉讓她恢復健康，她的爪子及毛髮經兩個月治療已癒合並逐漸生長。

而Rupert亦逐漸適應在動物醫院的生活，喜歡四處遊蕩，甚至顯出調皮一面，「他會跟媽媽玩，咬媽媽的臉、腿、肩膊及膝蓋，當媽媽開始對他咆哮時，他便知道陷進了麻煩，但他們的關係仍非常好」。

根據澳洲法律，野生動物康復後，需被送回營救地點的5公里內，而Ainslee及Rupert康復進度良好，即將要被送返原居地，令照顧他們的朗曼欣慰卻又擔心，因山火過後野外變得非常乾燥，會令尤加利葉的質量變差，對無尾熊覓食造成壓力，「Ainslee需要多些時間，他們原本住的地方現在甚麼也沒剩下，我對他們將返回野外感到開心，但又很擔心他們」。 Ainslee及Rupert被送到野生動物醫院治療，當Ainslee發現兒子不適哭泣時，便會立即抱着孩子以作安撫。 圖／擷取自Samantha Barnes-Longman臉書照片 分享 facebook

延伸閱讀：

【澳洲大火】350隻樹熊葬身火海 好心夫婦家中收留24隻受傷樹熊

【澳洲山火】女子奮勇救出 燒傷樹熊未有好轉終接受安樂死

文章授權轉載自《香港01》