影／訓練有素！2柴犬守衛警戒中 最後一幕網友拍案叫絕

2019-11-30 10:10 聯合新聞網 綜合報導



橘子、白石太郎兩隻柴柴原本很專心的看著窗外，就像個守衛警戒中一樣。 圖／取自推特 分享 facebook

許多狗狗總是對外面的一切人事物感到好奇！最近推特上有兩隻柴柴，因為長時間在窗台旁邊，主人形容他們很像在當守衛認真警備中，結果最後面還是因為主人「發出食物聲」瞬間破功，影片爆紅，網友都笑翻了。

推特名為@sibamikanqtaro的日本網友，主要是以記錄他養的兩隻柴犬橘子、白石太郎的日常生活為主，在11月19日他發了一則橘子和白石太郎的影片，片中牠們非常專心的站著看著窗外，主人說就像兩隻警衛犬一樣，絲毫不敢懈怠的盯著窗外，主人怎麼叫他們都沒反應。不料最後打開了食物的聲音，他們也瞬間也同步的同時回頭，主人笑「在守衛時，仍不會錯過食物移動的聲音」，影片也因此爆紅，吸引約1.6萬人次觀看。

網友笑回「好想抱牠們兩個，真可愛，每天都會很有趣。」、「爸爸又被忽略了」、「兩個人轉身的速度和時機非常完美！」、「畢竟，零食很重要」、「被衛兵抓住了嗎〜笑」、「那個長腿延伸」、「出色的同步」。