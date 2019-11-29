浪浪零下3度發抖不願走 全身蓋白雪用體溫為5幼貓取暖

2019-11-29 17:56 香港01 卡洛兒



狗狗「寧靜」與幼貓們在收容所的互動都很親密。圖翻攝自臉書「Pet and Wildlife Rescue」 分享 facebook

狗狗絕對是動物界有情有義的代表！加拿大近日一個零下3度的晚上，一隻約2歲的流浪狗被路人發現瑟縮在路邊發抖，當時全身被白雪遮蓋，沒料靠近一看，發現牠懷內竟有5隻小貓依偎着，狗狗像為幼貓們以身擋雪，讓牠們取暖，目前已送往收容所照顧。

動物救援組織「Pet and Wildlife Rescue」近日在facebook分享這則「好狗好事」，指本月中有好心司機在安大略省查塔姆（Chatham）一處鄉間路邊，發現一隻流浪狗瑟縮發抖，全身被白雪覆蓋，走近卻發現有5隻小黑貓正躺在狗狗懷中。司機見狀隨即將牠們送到收容所安置。

組織發言人岩士唐（Myriam Armstrong）表示，事件令他們相當震驚，又感動許多人。收容所工作人員將狗狗取名為「寧靜（Serenity）」，雖然不知「寧靜」為何會保護這些只有5星期大的幼貓，但相信汪星人就是有這種母性，「要不是有寧靜的幫助，小貓或許沒辦法存活」。岩士唐透露，「寧靜」與幼貓們在收容所的互動都很親密。

事件曝光後引起大眾關注，岩士唐表示已收到許多件領養申請，有人更希望一同收養「寧靜」和貓咪們，但她表示暫未知道會如何安排，「我們希望為牠找到最適合的家」。

狗狗「寧靜」與幼貓們在收容所的互動都很親密。圖翻攝自臉書「Pet and Wildlife Rescue」 分享 facebook

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