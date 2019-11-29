動物園全台唯一大食蟻獸 日吞螞蟻3萬隻

2019-11-29 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



成年的大食蟻獸舌頭可以長達60公分以上，每天約能吃掉3萬隻螞蟻。台北市立動物園保育員努力調整園內熱帶雨林區的環境，希望在野外原本就是共域的水豚、蜘蛛猴和大食蟻獸都能開心生活，民眾也可以看到牠們自然的行為表現。

園內大食蟻獸「Cortesa口袋莎」是透過歐洲動物園暨水族館協會保育計畫從新加坡動物園引進的雌性個體，目前是台灣唯一的大食蟻獸，動物園正努力幫牠找另一半。

大食蟻獸是獨居、晨昏活動的動物，體溫只有攝氏27至33度，是所有哺乳動物裡體溫最低的。大食蟻獸新陳代謝緩慢，最喜歡的食物是白蟻和螞蟻，營養攝取並不容易，因此會盡量減少活動，多休息，降低能量消耗。大食蟻獸作息跟無尾熊很像，大部分的時間都在睡覺。

大食蟻獸和水豚及蜘蛛猴比鄰而居，年紀較大的黑掌蜘蛛猴、棕頭蜘蛛猴，和「口袋莎」和平相處。起初「口袋莎」有固定休息地點，但水豚把自己島上的草都吃光後，開始轉戰大食蟻獸島，年輕的棕蜘蛛猴兄弟破壞力強，為了讓島上的植物休養生息，保育員會讓兩群蜘蛛猴互換上島，頓時大食蟻獸的家熱鬧起來。

棕蜘蛛猴偶爾會騷擾「口袋莎」，「口袋莎」有時也會驅趕打擾牠休息的水豚家族，於是保育員搬了漂流木、木屑、乾草等素材布置在島上，讓動物們有更多的家具阻隔，減少產生衝突的機會。

大食蟻獸沒有牙齒，長長的鼻子可以伸進白蟻丘覓食，又長又尖的爪子則是保護自己的武器，還能當刀叉挖開蟻塚，為了保養「指甲」，食蟻獸走路時會用握著拳頭（彎曲指關節）的姿勢來護甲。