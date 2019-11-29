一滴水的最佳旅程！「可口可樂水資源展」限期4天快閃華山文創園區

海島國家「台灣」每年降雨量豐沛，為世界平均值2.6倍，但你知道台灣是全球排名第19的缺水國嗎？主要受限於雨季集中、河川短促等原因，集水保存相對不易，每個人可分配到淡水量不及世界平均值6分之1，也讓「水資源保育」成為現今熱門議題。

飲料大廠可口可樂致力於推動水資源再生，今年進駐亞洲最大教育創新展「2019雜學校」，設立《一滴水的最佳旅程》水資源特展，即日起至12月1日於華山1914文創園區盛大展出。日前剛結束個人演唱會的藝人曾沛慈，昨日（28）驚喜現身可口可樂水資源展區，平時十分關注環境保護議題的她分享，「一滴水的最佳旅程是很好的題型，平時我們都知道雨水怎麼來的，但卻不知道雨水該怎麼收集、儲存、再利用，透過展覽學習新知，從日常生活小事情做起，進而改變人的習慣。」

先前收到水資源展邀請時，如何有效節水也讓曾沛慈困擾不已，她開玩笑說，因為工作拍戲的關係，自己常有頻尿情形，在不影響他人情況下，曾想過是不是要減少沖水次數？此次活動中發現可口可樂協助偏遠山區設立「雨水貯集系統」，先收集雨水進行過濾後儲存，可作為澆花、沖廁等使用，讓她直呼「真的太貼心了啦！」

曾沛慈當天身著一席粉紅色長版外套，搭配俏麗短髮氣色十分紅潤，被問及有何保養秘訣？她驕傲的說，「每天都喝超過2000毫升以上的水」，加速身體循環與代謝，是保持好氣色關鍵。曾沛慈表示，「水是上天賜予的禮物」，現代經濟快速發展，人們對物質追求也逐漸提高，仍應回歸初心，抱持感恩的心，透過身體力行方式保育水資源，就像我們會花心力關注其他人或工作般，一起攜手保護自然。

多年來致力倡導環保議題的可口可樂，首度加入「雜學校」，在華山文創園區-社會實踐展區（C14）舉辦為期4天展演，結合創意、技術與跨領域資源，打造《一滴水的最佳旅程》水資源特展，現場引進特殊光雕技術，搭配有趣的互動式展覽，透過動畫帶領民眾了解台灣缺水實況與日常節水，貫徹「讓一滴水當數滴水用，成為最理想的使用方式」理念。

響應水資源保育議題，可口可樂公司先前提出「100%水回饋計畫」，期望在2020年前達標，此目標在全球可口可樂公司共同努力下，提早於2015年達成。台灣可口可樂於在地落實3大「節水」策略，策略一「產程節水」，導入多元節水設備與技術，在生產飲料製程中，藉由提高用水效率達到供應鏈產程節水，並將洗瓶、冷卻等廢水，作為廠區沖廁二次利用，多管齊下功效顯著，據內部統計，2018年與2005年比較，台灣可口可樂用水量減少近3成。