花兩百萬買下絕美巨蜥被捕 走私名單赫見有藝人

2019-11-27 15:36 聯合新聞網 綜合報導



眼斑巨蜥因美麗的花紋成為不肖走私業者下手的對象。圖／ FNN Prime 分享 facebook

原產自澳洲棲息的眼斑巨蜥，因為身軀的斑點和側臉的網紋，被蜥蜴愛好者稱為世界上最美的蜥蜴。然而最近在日本，卻有六個人因為走私這種蜥蜴的嫌疑而遭到檢方偵辦。其中一位甚至是以爬蟲類愛好者聞名的搞笑藝人。

根據FNN Prime報導，眼斑巨蜥是《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》所管制的生物之一，日本警方於26日已經對兩名在神奈川進行動物買賣的男子進行偵辦，另外四名男子則因為購買走私商品的嫌疑而遭到調查。其中一人，便是搞笑藝人「Mejirushi高倉」。

高倉表示，「品味、外表還有稀有價值都讓我很感興趣，就抱著這樣的心情買下了。」檢方的文件中指出，他以六百萬日圓（新台幣約兩百萬）的價格向走私業者買下一隻巨蜥，「雖然知道是不應該出現在日本的蜥蜴，但是畢竟店家的網站都貼了，店面也放了，我就想說應該也是打點妥當了吧。」

根據環保團體「WWF Japan」的北出智美表示，「走私珍稀野生動植物，恐怕會致使當地的物種滅絕的疑慮增高。對於環境和社會來說都是非常惡質的行為。」

警方指出，從業者的倉庫中，還發現了其他的走私動物，包括有感染症危險的猿猴類，以及被指定為國家天然紀念物的「琉球葉龜」等。目前警方正在調查進一步的走私途徑。