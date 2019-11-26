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棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

11月颱風有6個！一張圖看創了什麼記錄

棲息地遭人類霸佔 黑猩猩搶幼童殘忍撕殺報復

2019-11-26 21:01香港01 記者方蕙珊／報導

人類大量砍伐森林，導致黑猩猩棲息地急遽減少。歐新社
人類大量砍伐森林，導致黑猩猩棲息地急遽減少。歐新社
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隨著人口增長，東非國家烏干達（Uganda）近年大量砍伐樹林，藉此騰空土地作屋住和耕種用途，惟同時破壞了黑猩猩（chimpanzee）原有的棲息地，牠們被逼四出覓食；然而，黑猩猩已非單純地破壞農作物，而是開始襲擊村民。當地自2014年以來，已發生至少3宗幼童被黑猩猩襲擊致死的悲劇，有專家認為，黑猩猩因為不喜歡與人類共享森林的生存空間，於是作出「懲罰」。

據美國《國家地理雜誌》（National Geographic）報道，近一兩年，，西烏干達的奇亞馬左卡村（Kyamajaka）經常有黑猩猩在村內四出覓食，除了搶走村民種植的香蕉、芒瓜和木瓜等生果，還將行動升級威脅村民安全。2014年，村中出現一頭身形龐大的雄性黑猩猩，牠趁村民希瑪塔（Ntegeka Semata）在田中轉身飲水期間，迅速搶走其兩歲兒子，男童的呼喊聲驚動其他村民，合力助希瑪塔追趕黑猩猩，可惜黑猩猩身手敏捷和體形強壯，很快就消失在村民眼前，其後有村民在一處草地發現男童，當時他已經奄奄一息，除了手臂被折斷、頭部重創，肚皮亦被剖開，還被扯出了腎臟，終在送醫途中傷重不治。

原生林幾乎全部消失

該宗悲劇並非個別例子，當地自2014年以來，陸續發生多宗黑猩猩拐走孩童事件，造成至少3死6傷。黑猩猩對人類產生攻擊性，相信與西烏干達一帶的自然棲息地逐漸減少有關。隨著當地人口膨脹，國家公園及保護區以外的林地被改作農地，近數十年來，原本遍佈在山坡的原生林，因人類不斷砍伐幾乎全部消失，黑猩猩再沒有林冠作遮掩，棲息地與人類的界線收窄，與村民共用同一條河，換言之，村民前往打水常會碰上黑猩猩。

烏干達野生動物管理局（UWA）表示，當局意識到黑猩猩襲擊人類的問題，惟無法管理國家公園及受保護區的範圍，而限制村民在私人地方砍伐樹木也有困難，因為大多數人都會透過開闢農地維持生計，所以當局只能繼續提醒村民時刻警覺，保護自己。

延伸閱讀：

【貪食蛇】70磅蟒蛇屢入村莊偷羊食　催吐2小時嘔出原隻88磅山羊

母熊拖熊仔闖內蒙駐防點搵食　倉庫得即食麵　嬲到拆帳篷發泄

文章授權轉載自《香港01》

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