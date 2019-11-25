牠太活潑遭棄卻成救援犬 勇闖澳火災區救無尾熊

2019-11-25 11:17 香港01 李納德



牠曾因太活潑遭棄養，卻成救援犬闖澳大火災區救援。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

澳洲新南威爾斯州山火持續，災情嚴重影響生態，估達多達350隻無尾熊葬身火海，有拯救團隊近日帶同嗅覺靈敏的狗狗，到災場搜索野生無尾熊位置，成功救出多隻命懸一線的無尾熊。這隻立下大功的狗狗，其實當日被主人嫌棄太活潑好動而棄養，不料一轉眼，卻被訓練成無尾熊的「救命恩狗」，獲不少網民大讚。

這隻名叫「熊熊」（Bear）的狗狗，穿上保護腳掌的特製襪子後，穿梭在山火肆虐的災區中，拯救被困的野生無尾熊。「熊熊」臉上沒有絲毫怯懦，憑其極靈敏的嗅覺，靠樹熊毛髮的獨特氣味找出牠們的位置，當有發現時，牠便會趴在地上，引起拯救團隊注意，成功救出不少險些葬身火海的無尾熊。另外，其他救援狗狗亦會憑無尾熊的排泄物找出牠們的位置。

原來「熊熊」當年因性格活潑好動，而被主人遺棄，然而亦因為這性格，加上牠天資聰敏，正正是成為救援犬的先決條件。「熊熊」經過專業訓練後，在災場獨當一面，拯救不少受難的無尾熊。

今次澳洲山火估計令多達350隻無尾熊葬身火海，當地一對好心夫在家設立燒傷中心，收留及照顧被燒傷的24隻無尾熊。

負責帶領狗狗的國際愛護動物基金會（IFAW）表示，牠們搜索的地方是已撲滅山火的地方，屬安全地區，目前是救出無尾熊的關鍵時刻。有專家則估計要撲滅這場災難性山火，還需耗時數周至數月。

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文章授權轉載自《香港01》