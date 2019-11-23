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影／數萬黑腹燕鷗布袋鹽田度冬 晨昏飛舞天際鳥友驚嘆

2019-11-23 11:15聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬隻黑腹燕鷗成為賞鳥亮點，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘說，這裡是候鳥生態秘境，大批候鳥群聚，其中數量多的黑腹燕鷗晨昏飛舞天際，成為西海岸生態美景，布袋滯洪池舖許多太陽能光電板，雖停工，研判許多候鳥因此遷移到此覓食。

布袋濕地生態景觀雖不及東石鄉鰲鼓濕地的多樣化，但鳥況與鰲鼓濕地各有千秋，尤其黃昏時刻，數以萬計的黑腹燕鷗環繞，夜棲，場面相當壯觀，南布袋濕地北從布袋國中西側至新塭北端，沿台17線濱海公路，都是賞鳥及拍攝好地點。

蘇家弘說，黑腹燕鷗晨昏飛舞天際生態景觀，讓人驚嘆，數百公頃南布袋濕地棲息數以萬計候鳥，因候鳥覓食習性不同，鳥況從早到晚不同，黑腹燕鷗是普遍過境鳥與冬候鳥，在河口、濕地或魚塭地帶幾乎全年可見，食物主要是水生昆蟲、小魚、螺貝類、蝌蚪、青蛙等，在水域上空飛行覓食，發現獵物會短暫定點振翅後，俯衝入水捕食，有時是淺啄水面小生物。

鹽田停產成為候鳥重要生態棲地，因海水適度補注，提供候鳥豐富食源，更重要是廣大區域不受干擾，讓鳥安全進駐，黑腹燕鷗覓食後返回鹽田濕地內夜棲，濕地提供安全安寧的棲息環境，鳥友說，過去都到鰲鼓濕地或台南七股觀賞黑面琵鷺，這幾年南布袋濕地鳥況很好，不僅看到黑面琵鷺，鷗科與鷺鷥科數量龐大，鳥群覓食、戲水生態美景，不虛此行。

冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬隻黑腹燕鷗成為賞鳥...
冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬隻黑腹燕鷗成為賞鳥亮點。圖／蘇家弘提供
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冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬隻黑腹燕鷗成為賞鳥...
冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬隻黑腹燕鷗成為賞鳥亮點。圖／蘇家弘提供
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冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬黑腹燕鷗成為賞鳥亮...
冬候鳥陸續抵達台灣度冬，嘉義縣沿海布袋鎮鹽田濕地生態園區，數萬黑腹燕鷗成為賞鳥亮點。圖／蘇家弘提供
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鰲鼓濕地賞鳥嘉義濕地

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