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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

影／他錄下螃蟹游泳模樣 百萬網友被萌到直呼「好可愛」

2019-11-22 15:11聯合新聞網 綜合報導

日本一名網友在推特分享了一段螃蟹游泳的影片，意外引發熱烈討論，百萬網友看完之後大...
日本一名網友在推特分享了一段螃蟹游泳的影片，意外引發熱烈討論，百萬網友看完之後大呼「超可愛」。圖截自推特
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大部分的人都看過螃蟹橫著走路的樣子，但不是每個人都知道螃蟹如何游泳。日本一名網友日前到海邊潛水時，在水中看見一隻正在游泳的螃蟹，驚奇的他將眼前的畫面錄下並上傳推特，至今已吸引超過180萬人觀看，許多人看完後大呼「超可愛」。

日本網友tatsumi93在推特上表示，雖然自己常常去海邊潛水，但卻很少見到螃蟹游泳的樣子，日前他潛水時，有幸遇到正在游泳的螃蟹，便將牠的模樣錄下，分享到推特上。

從這名網友分享的影片中可以看見，一隻橘紅色的螃蟹將牠的大螯往兩邊伸展，似乎在保持身體平衡，最後方的一雙腳則奮力且快速地上下揮舞，帶動整個身子向前游。而牠那雙烏黑又圓滾滾的雙眼直盯著前方，看上去特別顯眼、有神。

沒想到，這短短18秒的「螃蟹游泳」影片，意外引發熱烈討論，至今已有超過186萬人次觀看，轉推次數也達到4.5萬。下方網友紛紛留言表示，「好像紅色的水下機動裝甲」、「看起來像無人機！好可愛」、「（螃蟹）游泳時居然是向前嗎」、「我第一次見到螃蟹游泳」。

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