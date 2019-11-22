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貓咪千里流浪記 失蹤5年跨州找到

2019-11-22 16:10世界日報 記者顏伶如／綜合報導

俄勒岡州男子尤索夫(Viktor Usov)飼養的貓咪薩夏(Sasha)2014年突然失蹤時，他的直覺是愛貓恐怕凶多吉少，八成是被土狼吃掉了。相隔5年之後，尤索夫日前接獲新墨西哥州聖塔菲(Santa Fe)一處流浪動物收容中心通知說，在街頭流浪的薩夏已被當地民眾送到收容中心。

薩夏在俄勒岡州失蹤，5年後卻在1300哩外的新墨西哥州現身，讓尤索夫感到不可思議。本周稍早，尤索夫終於跟薩夏團圓。

尤索夫接受KGW地方電視台專訪時說，當時領養薩夏才幾個月，牠就在2014年失蹤了。由於一直找不到薩夏下落，他以為肯定是被土狼吃了。

聖塔菲流浪動物收容中心人員透過薩夏身上的晶片，掃瞄後找到飼主尤索夫的資料。

19日晚間終於在波特蘭國際機場與薩夏重逢的尤索夫，見到愛貓時忍不住說著：「我好想你。」尤索夫說，5年前最後一次見到薩夏的時候，牠還只是隻小貓。

尤索夫開心地說，沒想到薩夏已經長大了，體重足足有19磅。他表示，新墨西哥州聖塔菲流浪動物收容中心工作人員上個月打電話通知指出，撿到一隻長毛黑貓，想確認尤索夫是否就是晶片資料顯示的飼主。

他表示，想不通到底薩夏為何會從俄勒岡州，一路流浪到1300多哩外的新墨西哥州聖塔菲。

俄勒岡州男子尤索夫飼養的貓咪薩夏2014年失蹤，相隔5年之後，卻在1300哩外的...
俄勒岡州男子尤索夫飼養的貓咪薩夏2014年失蹤，相隔5年之後，卻在1300哩外的新墨西哥州現身，尤索夫終於跟薩夏團圓。(KPTV電視台截圖)
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墨西哥失蹤流浪動物

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