別讓毛小孩吃骨頭！網友：無論什麼品種、任何骨頭都不行

2019-11-21 15:58 聯合新聞網 綜合報導



人們總是拿骨頭餵狗，而狗也喜歡啃咬骨頭，但其實這是錯誤觀念。 圖／ingimage 分享 facebook

刻板印象中人們總是拿骨頭餵狗，而狗也喜歡啃咬骨頭，但其實這是錯誤觀念。一名網友表示，他家的狗前幾天都病懨懨的不吃飯，短短3天內爆瘦了3公斤，看了獸醫後才發現是因為吃了骨頭，讓他非常心疼的呼籲網友們千萬不要給狗狗吃骨頭。

今（21）日一名網友在PTT發文表示，他家的狗狗前幾天都病懨懨的不吃飯，某日回家時還發現牠吐了一地，看著情況不對，於是馬上帶牠去看醫生，發現牠在短短幾天內就爆瘦了3公斤。

原PO表示，看著牠這樣實在是於心不忍，而且從牠的嘔吐物中看到都是碎骨，才發現原來是因為狗狗誤食了骨頭，事後醫生叮囑千萬不能再給牠吃這種東西，否則輕則傷胃，重則可能刺穿食道、阻塞腸道，醫生也表示，如果真的這樣就要開刀，會很貴而且很麻煩。

原PO提到，平時他家的狗都吃狗飼料，偶爾涮肉片給牠吃，而且被嚴格禁止吃人的食物，當然包括骨頭，但是他家鄰居超愛拿吃剩的骨頭來給原PO家的狗吃，他推托過幾次，但仍然拒絕不了，於是都只是敷衍收下後將碎骨放在花圃，等到鄰居離開後再丟掉，不過這次可能是狗狗趁家人不注意，去花圃把骨頭叼出來吃才會這樣。

文章一出立刻引起熱烈討論，許多網友分享經歷表示，「狗本來就不能吃骨頭，尤其是雞骨頭」、「狗一律不能吃煮過的骨頭尤其雞骨，但是基本上都可以吃生骨和生肉，但也要看狗接不接受」、「絕對不要給狗吃骨頭，尤其是老狗，根本消化不了」、「跟什麼狗、骨頭無關，狗本來就不能吃」。

臉書粉絲專頁「浪孩起步走」也提到，骨頭碎片會刺傷狗的嘴巴、食道、腸胃，甚至卡在喉嚨造成窒息。也有獸醫表示，小狗有急咳、急喘症狀，可能是吃骨頭所導致，更說即使骨頭會通過胃、會被消化成細粒砂狀，但還是沒辦法完全被消化。所以千萬不要餵食狗狗吃骨頭。