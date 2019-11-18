621隻黑琵 遨遊七股頂山
2019-11-18 23:27
聯合報 記者周宗禎
／台南報導
台南市生態保育學會昨天前往七股區頂山賞鳥亭地區調查鳥況，發現黑面琵鷺棲息數量竟然高達621隻，創學會歷年觀察的最高棲息紀錄，可望成為賞鳥的新天堂。
學會副總幹事黃永豐表示，雖然黑面琵鷺棲息量高，代表未受附近太陽能板種電影響，但七股區頂山賞鳥亭地區比位於曾文溪口的主要棲息處還要多，保育團體也憂心黑面琵鷺保護區棲地是否食源不足，黑琵才不得不向外覓食。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
黃永豐指出，七股頂山賞鳥亭黑琵棲息處原是廢棄鹽灘地，在冬季時，鳥類生態相當豐富，除了黑面琵鷺，黑腹燕鷗、濱鷸和蒼鷺等鳥類數以萬計，相當壯觀。
台南市生態保育學會表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處前年興建兩座賞鳥亭方便觀賞黑琵等鳥類，吸引許多國內外鳥友及遊客前來賞鳥，目前是台南黑琵第2大棲息處。
學會榮譽理事長邱仁武說，過去頂山賞鳥亭的黑琵數量幾乎都在400隻內，前天飆高至523隻，昨天再增加到621隻，是近年最高棲息紀錄，現場可目睹黑琵滿天飛翔的景象，歡迎大家來七股頂山賞鳥亭觀賞保育鳥類生態。
留言