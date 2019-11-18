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621隻黑琵 遨遊七股頂山

2019-11-18 23:27聯合報 記者周宗禎／台南報導

七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年最高棲息紀錄。 圖／台南市生態保育學...
七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年最高棲息紀錄。 圖／台南市生態保育學會副總幹事黃永豐提供
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七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
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七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
七股頂山黑面琵鷺棲息數量高達621隻，創歷年來最高的棲息記錄。圖／黃永豐提供
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台南市生態保育學會昨天前往七股區頂山賞鳥亭地區調查鳥況，發現黑面琵鷺棲息數量竟然高達621隻，創學會歷年觀察的最高棲息紀錄，可望成為賞鳥的新天堂。

學會副總幹事黃永豐表示，雖然黑面琵鷺棲息量高，代表未受附近太陽能板種電影響，但七股區頂山賞鳥亭地區比位於曾文溪口的主要棲息處還要多，保育團體也憂心黑面琵鷺保護區棲地是否食源不足，黑琵才不得不向外覓食。

黃永豐指出，七股頂山賞鳥亭黑琵棲息處原是廢棄鹽灘地，在冬季時，鳥類生態相當豐富，除了黑面琵鷺，黑腹燕鷗、濱鷸和蒼鷺等鳥類數以萬計，相當壯觀。

台南市生態保育學會表示，雲嘉南濱海國家風景區管理處前年興建兩座賞鳥亭方便觀賞黑琵等鳥類，吸引許多國內外鳥友及遊客前來賞鳥，目前是台南黑琵第2大棲息處。

學會榮譽理事長邱仁武說，過去頂山賞鳥亭的黑琵數量幾乎都在400隻內，前天飆高至523隻，昨天再增加到621隻，是近年最高棲息紀錄，現場可目睹黑琵滿天飛翔的景象，歡迎大家來七股頂山賞鳥亭觀賞保育鳥類生態。

賞鳥黑面琵鷺生態保育太陽能發電保育類野生動物

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