人獸衝突增加 印度籲保育亞洲象

2019-11-18 16:57 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



動物也有生存權利。印度政府日前正式提案，呼籲將亞洲象列入國際公約保護對象之一，避免大象數量隨著與人類衝突增多而消失。在印度，大象與人類發生衝突是大象數量減少的最大原因。

據《印度泰晤士報》報導，印度環境與森林部已提案將亞洲象列入《保護野生動物遷徙物種公約》內加以保護。亞洲象是大型長途遷徙的動物，但因為棲息地喪失與分散、中毒、盜獵、非法交易與鐵路等障礙都對其生存產生威脅。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

印度政府也指出，人、象衝突是大象保育工作最大阻礙，因為受影響的社群會對保育工作產生負面觀感，而且會衍生報復性殺戮，後者在印度與斯里蘭卡已成為超越盜獵成為大象最大的威脅。

據統計，全球野外亞洲象約44~47萬頭，在13個國家受到圈養的數量約1.4萬頭，大象在中國大陸多處已經絕跡，只有雲南可見少數大象出沒，在越南與緬甸更是遭受極大生存威脅，野外數量不到130頭。另外，亞洲象在遷徙至尼泊爾、孟加拉、不丹與緬甸過程中，並未像印度一樣獲得高度保護，很容易遭受盜獵取象牙。

據《綠色星球網站》報導，雖然盜獵取得象牙對所有大象都是生存威脅，但主要對象仍是以非洲象為主，因為亞洲象只有公象會長象牙。不過，亞洲象被奴役成為觀光業噱頭消息時有所聞，經常被有心人士在野外捕捉。

另外，在緬甸與其他亞洲國家，仍相信象皮可治療濕疹與其他皮膚疾病，象皮也可製成珠子販售，也導致盜獵者也會殺害公象、沒有象牙的母象與小象取得象皮。

【更多精采內容，詳見 】