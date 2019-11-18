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數百人被困理大校園 示威者高呼口號「救學生」

人獸衝突增加 印度籲保育亞洲象

2019-11-18 16:57台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

動物也有生存權利。印度政府日前正式提案，呼籲將亞洲象列入國際公約保護對象之一，避免大象數量隨著與人類衝突增多而消失。在印度，大象與人類發生衝突是大象數量減少的最大原因。

據《印度泰晤士報》報導，印度環境與森林部已提案將亞洲象列入《保護野生動物遷徙物種公約》內加以保護。亞洲象是大型長途遷徙的動物，但因為棲息地喪失與分散、中毒、盜獵、非法交易與鐵路等障礙都對其生存產生威脅。

印度政府也指出，人、象衝突是大象保育工作最大阻礙，因為受影響的社群會對保育工作產生負面觀感，而且會衍生報復性殺戮，後者在印度與斯里蘭卡已成為超越盜獵成為大象最大的威脅。

據統計，全球野外亞洲象約44~47萬頭，在13個國家受到圈養的數量約1.4萬頭，大象在中國大陸多處已經絕跡，只有雲南可見少數大象出沒，在越南與緬甸更是遭受極大生存威脅，野外數量不到130頭。另外，亞洲象在遷徙至尼泊爾、孟加拉、不丹與緬甸過程中，並未像印度一樣獲得高度保護，很容易遭受盜獵取象牙

據《綠色星球網站》報導，雖然盜獵取得象牙對所有大象都是生存威脅，但主要對象仍是以非洲象為主，因為亞洲象只有公象會長象牙。不過，亞洲象被奴役成為觀光業噱頭消息時有所聞，經常被有心人士在野外捕捉。

另外，在緬甸與其他亞洲國家，仍相信象皮可治療濕疹與其他皮膚疾病，象皮也可製成珠子販售，也導致盜獵者也會殺害公象、沒有象牙的母象與小象取得象皮。

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大象印度象牙

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