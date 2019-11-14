茄萣濕地駐足不去 眾多鳥友追逐「紫鷺」華麗身影
2019-11-14 15:01
聯合報 記者徐白櫻
／高雄即時報導
時序入冬候鳥到南台灣報到，今年高市茄萣濕地的黑面琵鷺數量比往年同期多，另有一對從西伯利亞南下過冬的紫鷺持續逗留，外型鮮豔亮麗、警覺性高，吸引眾多鳥友天天守候，只求相機鏡頭留下這對紫鷺的華麗身影。
茄萣濕地公園進入冬日賞鳥季，每天聚集眾多賞鳥與拍照人潮。鳥友邱明德指出，今年黑面琵鷺數量特別多，最多時觀測到150幾隻黑琵，數倍於往年，平日數量至少百隻以上。
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茄萣觀光發展協會指出，今年除黑面琵鷺數量比往年大增，雁鴨科、鷸鴴科聚集達4、5千隻之多，另有一對紫鷺已從9月逗留至11月中旬，日日出來表演「飛行秀」，鳥友們驚艷不已，許多人天天守候，只求見一面。
愛鳥人士說，紫鷺成鳥外貌亮麗，臉部有類似彩虹的繽紛色彩，習性是喜歡在草澤附近出沒，不過警戒心很高，遇有動靜立即反應，畫面不易捕捉。
理事長郭淑娥表示，紫鷺是遠從西伯利亞南下台灣過冬的稀有冬候鳥，冬天後會飛往中國、韓國等地，近年有人在宜蘭紀錄到紫鷺繁殖成為留鳥，但在南部不常見，也很少長期停留；茄萣濕地這對紫鷺已經停留近3個月，數量從1隻增加到2隻，還會雙飛併行，這對嬌客讓茄萣濕地又增加一個新亮點。
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