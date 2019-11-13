台東廣原與利稻小熊編織巢窩 引專家好奇
2019-11-13 17:17
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
台東縣海端鄉廣原小熊Mulas（姆拉斯）和利稻小熊Litu（利篤），上月移至林務局特生中心低海拔試驗站後，近日拍攝到2隻小熊築窩，引起林務單位和照護人員好奇展開記錄研究。
林務局台東林區管理處指出，7個月大的Mulas和9個月大的Litu編織巢窩，雖然築窩是台灣黑熊天生技能，但怎麼築窩？用什麼東西來築？值得研究，助於解開其習性與雌雄差別。
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熊妹妹Mulas和熊哥哥Litu移至特生中心低海拔試驗站已3周，2隻小熊適應良好，個性卻有差別，Mulas謹慎小心，Litu則大膽開放，近日照護員發現2隻小熊開始有築窩的行為。
台東林管處表示，從拍攝影像可以看到2隻小熊彎曲枝條，且將枝條層層交疊，如果給予更多枝條，小熊就會繼續編織下去，直到一個大碗狀的窩出現。
台灣黑熊是世界8種熊中唯一會築窩的熊，從Ｍulas和Litu可以發現幼熊皆有編織巢窩的技能，而此技能是先天具有或是後天學習，以及巢窩大小，仍有待進一步研究剖析。
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