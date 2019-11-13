親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

台東廣原和利稻小熊 秀台灣黑熊罕見築巢技能

2019-11-13 15:20中央社 台東縣13日電

台東林管處照養的廣原和利稻小熊最近開始編織巢窩，林管處說，台灣黑熊是罕見會築巢的熊種，從這2隻熊身上可以發現幼熊皆有築巢技能，但是先天就會還是後天學習仍待調查。

台東林管處照養的熊妹妹Mulas已會編織巢窩，彎曲枝條、層層交疊，十分舒適。照養...
台東林管處照養的熊妹妹Mulas已會編織巢窩，彎曲枝條、層層交疊，十分舒適。照養員11日上午發現Mulas賴床。中央社
分享

今年7月底在台東縣海端鄉和熊媽媽走失的廣原小熊姆拉斯Mulas，和9月到南橫利稻部落偷抓雞的利稻小熊利篤Litu，移至林務局特生中心低海拔試驗站照養已3週。

台東林管處今天表示，照養員日前發現約7個月大的熊妹妹Mulas和約9個月大的熊哥哥Litu編織巢窩，感到相當訝異。從側面拍攝到2隻幼熊巢窩，可以看到彎曲的枝條層層交疊，彷彿是張舒適彈簧床，「難怪Mulas一點都不想起床」。

林管處也說，若是繼續給予幼熊更多枝條，幼熊便會繼續編織下去，直到成為一個碗狀；或是幼熊同時在不同位置編織巢窩，「讓自己今晚選擇不同張床」。

針對這種特殊技能，林管處進一步表示，台灣黑熊是目前已觀察到，世界唯一會編織巢窩的熊熊，從Mulas和Litu可以發現幼熊皆有築巢技能。至於這技能是先天具有或是後天學習，喜歡編織的樹種、巢窩大小與體型是否有某種相關性，仍有待調查解密。

另外，照養員也發現雖然都是小熊，妹妹Mulas和哥哥Litu的個性行為卻很不一樣，Mulas謹慎小心、Litu則大膽外放。

林管處透露，妹妹Mulas剛到試驗站時，警戒心高且較緊張，還因此食慾下降，即使面對熟悉照養員都會躲起來，讓照養團隊頭痛不已。所幸，在照養員陪伴適應下，Mulas已漸入佳境，在新環境放鬆自在，也能探索玩耍。

相較Mulas，哥哥Litu個性就較大膽，對新環境適應力高，一到新家就迫不及待到處攀爬、玩耍或泡水，爬上枝條東看看、西聞聞，或者在牧草堆裡面打滾，玩累了就找個地方休息睡覺。照養員說，「Litu利篤果然是男孩兒，比較不拘小節」。

台灣黑熊台東南橫

相關新聞

發現路邊傷病小動物 動物園：應先通報勿直送來

2019-11-13 13:37

空拍機入侵賞鳥聖地鰲鼓濕地 嘉縣鳥會譴責騒擾候鳥

2019-11-12 21:20

這兩隻綠蠵龜2年來長壯了 賴峰偉等人今送牠們回大海

2019-11-12 15:51

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

黑琵宜蘭度冬 喜見白琵鷺

2019-11-11 23:08

對毛小孩打罵教育 狗狗心理受影響

2019-11-10 17:21

台南市消防搜救犬 榮獲MRT救援認證

2019-11-10 14:06

澳洲小島求生態平衡 找回袋獾剋袋貂、袋熊

2019-11-10 13:37

紫蝶紛飛 茂林號召攝蝶高手

2019-11-09 23:47

海龜傑尼愛上鏡 摸1下30萬

2019-11-09 23:40

影／小琉球海龜傑尼愛上鏡 海巡署提醒潛客莫情不自禁

2019-11-09 15:50

特有種長鬃山羊染疥癬 癒後不良已安樂死

2019-11-08 20:21

全能住宅改造犬4ni？小黃咬爛狗窩 萬人笑噴：牠喜歡透天的fu

2019-11-08 20:13

台南2搜救犬好威 勇奪搜救犬界奧林匹克賽事認證

2019-11-08 14:11

汪星人半夜被鎖門外 一個聰明動作讓主人幫開門

2019-11-08 11:41

牠好可憐！流浪犬頸掛460克巨大腫瘤 竟是頸圈惹的禍

2019-11-08 09:19

公布貓狗認養黑名單！十天逾5千人連署破成案門檻

2019-11-07 16:07

奶貓狗救援停看聽 動保處呼籲這樣做

2019-11-06 14:26

小爪水獺家族子女成年 動物園幫「分家」

2019-11-06 12:22

沙灘詭異生物激似人腦！又濕又黏碰了手超麻

2019-11-05 13:35

是狗還狐狸？老鷹從空拋下「幼犬」 驗完DNA竟超厲害

2019-11-05 11:01

大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地

2019-11-04 14:18

迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00

幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

成年象被迫鎖腳鐐載客 「牛鉤刑」強迫聽令累倒亡

2019-11-01 09:29

綠島海底郵筒「牛港鰺」和潛水客搶鏡

2019-10-31 23:14

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

罕見短耳鴞誤入鳥網 金管處救治後順利野外

2019-10-30 19:15

氣溫上升2度 蜥蜴變得較愛吃葷的昆蟲

2019-10-30 14:00

超萌組圖！萬聖趴狂歡 狐猴狐獴變身惡魔南瓜

2019-10-30 12:39

台北巿立動物園非洲野驢健檢 麻醉秤重大工程

2019-10-30 12:30

小琉球「海景第一排」擾海龜 女遊客搭帳篷被勸離

2019-10-30 10:28

高招！他幫狗狗製作萬聖節服裝「整套免費」網笑：最佳成本獎

2019-10-29 20:00

為認養犬教育訓練 提升與飼主親密關係

2019-10-29 12:14

影／飼養員雙手按摩肥海豹「一臉舒爽」 網友直呼超可愛

2019-10-29 11:59

海生館企鵝展區好安靜 全都專心迎接新生命

2019-10-29 11:36
看更多

熱門文章

太神奇！這5個生肖天生懶惰卻不缺錢？

2019-11-13 08:18

高鐵延伸宜蘭 路線首度曝光了

2019-11-13 11:47

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

她點太多吃不完「有付錢幹嘛道歉」 男友一句話霸氣回覆

2019-11-13 13:48

桃機女王頭新塔台12月16日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27

她澳洲打工回台工作狂嫌 哥哥氣炸「有本事老闆給你當」

2019-11-13 13:26

台灣人首攻頂7千公尺希姆隆峰 「每一步都是為了家人」

2019-11-12 18:59

新颱風「海鷗」最快今生成！北台灣今晚變天轉濕涼

2019-11-13 09:21

為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因

2019-11-13 11:44

每日星座運勢／金牛鴻運當頭諸事順　今天桃花旺盛

2019-11-13 00:00

【女性心聲】綠月／在懷疑與信任之間

2019-11-13 06:00

勞部統計 法律系畢業平均花半年才有工作

2019-11-13 00:22

3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌　網友：看好幾次

2019-11-13 11:18

民宿美照好誘人？解密訂房網黑幕 這些地雷千萬別踩...

2019-11-13 11:00

【我見我思】梁純綉／愛加上尊重才是好事

2019-11-13 06:00

雙颱共舞！颱風海鷗生成 預計下周帶來水氣

2019-11-13 10:03

【家人關係】逩地龍／男人的離愁

2019-11-13 06:00

冬天到！手腳冰冷的女孩們 別做3件事養好體質

2019-11-12 20:45

「免費吃1年」烏龍麵！丸龜製麵週年大抽獎 還送炸雞

2019-11-12 16:21

影╱桃機新塔台將啟用 360度環景模擬駱駝闖跑道、桃園下雪

2019-11-12 19:11

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

中國霾害周四恐來襲 全台空品拉警報

2019-11-12 22:30

北市抽蔬果農藥 素食自助餐小芥菜超標279倍

2019-11-12 18:07

當愛情沒有了麵包12星座怎麼做？牡羊不在乎 天蠍吃苦當吃補

2019-11-13 10:03

影／高鐵延伸宜蘭取代 黃玉霖：北宜直鐵取消了

2019-11-13 13:50

男友超狂AA制討11元 女大生怒：分手過光棍節

2019-11-13 13:16

今天是誰的生日還記得嗎？ 國父紀念館小小導覽員上線

2019-11-12 18:43

交通部再砸60億拚智慧運輸 計畫草案曝光這項花最多錢

2019-11-13 11:20

空拍機入侵賞鳥聖地鰲鼓濕地 嘉縣鳥會譴責騒擾候鳥

2019-11-12 21:20

中國大陸登革熱高峰 疾管署提升三省旅遊疫情建議等級

2019-11-12 17:40

林志玲南美館婚禮花多少？ 英博物館婚禮場地10萬起

2019-11-13 12:49

婚姻為何這麼難？鄧惠文：因為看著對方眼中的自己

2019-11-13 12:52

糖尿病併發症最高竟是「它」 醫病認知大不同

2019-11-13 15:43

麥當勞也飄南洋風！超夯「泰奶霜淇淋」讓你一秒到泰國

2019-11-13 12:48

Hershey's控必吃！酷聖石「巧克金聖誕」雙倍濃郁

2019-11-13 13:04

對所有族群不健康 中南部今空品「紅害」

2019-11-13 04:57

Melody教妳如何買一件COACH Shearling 換一趟歐洲旅遊

2019-11-12 16:25

京站周年慶祭7600送1600 再抽瑞士北極十大夢幻鐵道旅

2019-11-12 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top