台東廣原和利稻小熊 秀台灣黑熊罕見築巢技能

2019-11-13 15:20 中央社 台東縣13日電



台東林管處照養的廣原和利稻小熊最近開始編織巢窩，林管處說，台灣黑熊是罕見會築巢的熊種，從這2隻熊身上可以發現幼熊皆有築巢技能，但是先天就會還是後天學習仍待調查。

台東林管處照養的熊妹妹Mulas已會編織巢窩，彎曲枝條、層層交疊，十分舒適。照養員11日上午發現Mulas賴床。中央社 分享 facebook

今年7月底在台東縣海端鄉和熊媽媽走失的廣原小熊姆拉斯Mulas，和9月到南橫利稻部落偷抓雞的利稻小熊利篤Litu，移至林務局特生中心低海拔試驗站照養已3週。

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台東林管處今天表示，照養員日前發現約7個月大的熊妹妹Mulas和約9個月大的熊哥哥Litu編織巢窩，感到相當訝異。從側面拍攝到2隻幼熊巢窩，可以看到彎曲的枝條層層交疊，彷彿是張舒適彈簧床，「難怪Mulas一點都不想起床」。

林管處也說，若是繼續給予幼熊更多枝條，幼熊便會繼續編織下去，直到成為一個碗狀；或是幼熊同時在不同位置編織巢窩，「讓自己今晚選擇不同張床」。

針對這種特殊技能，林管處進一步表示，台灣黑熊是目前已觀察到，世界唯一會編織巢窩的熊熊，從Mulas和Litu可以發現幼熊皆有築巢技能。至於這技能是先天具有或是後天學習，喜歡編織的樹種、巢窩大小與體型是否有某種相關性，仍有待調查解密。

另外，照養員也發現雖然都是小熊，妹妹Mulas和哥哥Litu的個性行為卻很不一樣，Mulas謹慎小心、Litu則大膽外放。

林管處透露，妹妹Mulas剛到試驗站時，警戒心高且較緊張，還因此食慾下降，即使面對熟悉照養員都會躲起來，讓照養團隊頭痛不已。所幸，在照養員陪伴適應下，Mulas已漸入佳境，在新環境放鬆自在，也能探索玩耍。

相較Mulas，哥哥Litu個性就較大膽，對新環境適應力高，一到新家就迫不及待到處攀爬、玩耍或泡水，爬上枝條東看看、西聞聞，或者在牧草堆裡面打滾，玩累了就找個地方休息睡覺。照養員說，「Litu利篤果然是男孩兒，比較不拘小節」。