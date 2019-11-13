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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

發現路邊傷病小動物 動物園：應先通報勿直送來

2019-11-13 13:37聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

大家有在路邊見到落巢雛鳥或受傷野生動物的經驗嗎？看到形單影隻又無助的小動物，忍不住想要幫助牠，卻又不知從何幫起。很多人第一反應就是送動物園，但動物園基於防疫等理由，未必能直接收容野生動物。正確的做法，應優先通報動物保護處、當地農業處或相關主管機關，若是拾獲鳥類也可聯繫當地野鳥學會，讓需要幫助的野生動物，獲得良好照護，並有機會再次回到野外生活。

動物園表示，都市中，民眾較容易遇到幼鳥落巢，尤其在３、４月是幼鳥學飛的季節，若看到剛長出羽毛、還夾雜著絨毛的幼鳥落巢時，千萬不要隨意帶回家飼養，應先查看是否有親鳥與鳥巢在附近，若幼鳥沒有明顯外傷，毋須擔心，將幼鳥放到不易被貓狗攻擊的矮枝即可。

若是發現身上羽毛已生長完整的成鳥掉到地上，有可能是因生病虛弱或受到外傷，需盡速通報並送至動物保護處或收容中心照顧，盡量不要留在住家飼養。

曾有民眾擅自飼養撿到的貓頭鷹，因沒有給予適當食物，造成嚴重營養不均，等送至動物醫院時早已經回天乏術；也曾有人將鳥類放在小籠棄置動物園門口，無法及時照顧傷病個體，獸醫室更耗費時間精力才將牠送至動保處或鳥會。

淺山地區有時也會巧遇穿山甲、棕簑貓、白鼻心與山羌等本土野生動物，由於穿山甲在遇到危險時，第一時間會原地捲曲身體做出防衛而不是逃走，所以時常被誤會是因為受傷才待在原地，其實，只需將穿山甲放置在原地或周遭人車較少處，牠就能自行回到山林。

若見到有明顯外傷的穿山甲，可能是遭到獸夾、野狗或車禍等傷害，需大家協助通報動保處及動物園；由於穿山甲食性特殊，一般人幾乎無法提供牠們適合的食物，加上穿山甲為極度瀕危保育類動物，千萬別自行帶回家飼養。

白鼻心。圖／台北市立動物園提供
白鼻心。圖／台北市立動物園提供
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穿山甲。圖／台北市立動物園提供
穿山甲。圖／台北市立動物園提供
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若見到有明顯外傷的穿山甲應通報動物保護處及動物園著手進行救傷工作。圖／台北市立動...
若見到有明顯外傷的穿山甲應通報動物保護處及動物園著手進行救傷工作。圖／台北市立動物園提供
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褐林鴞雛鳥。圖／台北市立動物園提供
褐林鴞雛鳥。圖／台北市立動物園提供
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獸醫師曾有遇過民眾擅自飼養在野外撿到的貓頭鷹、領角鴞，因沒有給予適當的食物，造成...
獸醫師曾有遇過民眾擅自飼養在野外撿到的貓頭鷹、領角鴞，因沒有給予適當的食物，造成嚴重營養不均衡。圖／台北市立動物園提供
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動物園貓頭鷹車禍保育類野生動物

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