發現路邊傷病小動物 動物園：應先通報勿直送來

2019-11-13 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北即時報導



大家有在路邊見到落巢雛鳥或受傷野生動物的經驗嗎？看到形單影隻又無助的小動物，忍不住想要幫助牠，卻又不知從何幫起。很多人第一反應就是送動物園，但動物園基於防疫等理由，未必能直接收容野生動物。正確的做法，應優先通報動物保護處、當地農業處或相關主管機關，若是拾獲鳥類也可聯繫當地野鳥學會，讓需要幫助的野生動物，獲得良好照護，並有機會再次回到野外生活。

動物園表示，都市中，民眾較容易遇到幼鳥落巢，尤其在３、４月是幼鳥學飛的季節，若看到剛長出羽毛、還夾雜著絨毛的幼鳥落巢時，千萬不要隨意帶回家飼養，應先查看是否有親鳥與鳥巢在附近，若幼鳥沒有明顯外傷，毋須擔心，將幼鳥放到不易被貓狗攻擊的矮枝即可。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

若是發現身上羽毛已生長完整的成鳥掉到地上，有可能是因生病虛弱或受到外傷，需盡速通報並送至動物保護處或收容中心照顧，盡量不要留在住家飼養。

曾有民眾擅自飼養撿到的貓頭鷹，因沒有給予適當食物，造成嚴重營養不均，等送至動物醫院時早已經回天乏術；也曾有人將鳥類放在小籠棄置動物園門口，無法及時照顧傷病個體，獸醫室更耗費時間精力才將牠送至動保處或鳥會。

淺山地區有時也會巧遇穿山甲、棕簑貓、白鼻心與山羌等本土野生動物，由於穿山甲在遇到危險時，第一時間會原地捲曲身體做出防衛而不是逃走，所以時常被誤會是因為受傷才待在原地，其實，只需將穿山甲放置在原地或周遭人車較少處，牠就能自行回到山林。