空拍機入侵賞鳥聖地鰲鼓濕地 嘉縣鳥會譴責騒擾候鳥

2019-11-12 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／即時報導



東北季風吹起，國際知名賞鳥地點嘉義縣東石鄉鰲鼓濕地森林園區，賞鳥季登場，大批候鳥抵台度冬，嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺今天接獲鳥友投訴，蔡姓攝影玩家用空拍機在鰲鼓濕地拍攝，貼臉書，空拍機嚴重騷擾候鳥，分別向嘉義林管處、縣府及空軍等機關檢舉，要求依違反航空法及野生動物保育法處罰。

陳建樺說，鰲鼓濕地是國際賞鳥聖地也是禁飛區，第一是空軍軍用靶場，第二是野生動物棲息環境，沒有經過相關單位申請核准，可能觸及兩項法令，罰款很高！違法航空法最低30萬元至最高150萬，野生動物保護法也是30萬元至150萬元。

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蔡姓攝影玩家以「全面埋伏」為主題，空拍3分多鐘畫面，看到大批候鳥及鸕鶿起飛，場面壯觀，貼文說:「全面埋伏」十面200秒系列 1080手機板、4K電腦版晚點見，連續2周台南北門黑腹燕鷗之旅，上空拍攝蚵架群誤闖鸕鶿鳥陣差點被鳥擊，緊急升空，鸕鶿黑黑一坨在岸上根本沒發現，那麼多隻，後來才用CANON SX740 焦段1500補拍。

嘉縣府畜產保育科長石蕙菱說，網路流傳空拍影片，從影片無法認定拍攝地點，也無法清楚看到保育候鳥，鸕鶿非保育鳥，無法依違反野生動物保育法開罰，但騷擾保育候鳥罰最低6萬最高30萬元，呼籲停止在鰲鼓空拍，若查有騷擾保育候鳥空拍事證，將依法處罰。