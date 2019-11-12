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這兩隻綠蠵龜2年來長壯了 賴峰偉等人今送牠們回大海

2019-11-12 15:51聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

106年兩隻孵化後但無法自行爬出沙堆的保育類野生小綠蠵龜澎湖望安鄉沙灘被救起，經過海龜救傷中心兩年的照顧，小綠蠵龜長到體長逾30公分、體重逾2公斤，澎湖縣政府今天在望安鄕綠蠵龜觀光保育中心前舉辦「海龜野放暨保育宣導活動」，縣長長賴峰偉將這兩隻傷癒的綠蠵龜野放回大海，並期盼大家保持沙灘乾淨，一起守護海洋、保育海龜。

澎湖縣政府今天上午在望安鄕綠蠵龜觀光保育中心前舉辦「海龜野放暨保育宣導活動」，宣導海洋生態保育，也邀請望安國中小師生25人一同參加野放活動，賴峰偉、行政院海洋保育署主任秘書林天賞、海洋公園管理處長徐韶良到場歡送海龜重回大海的懷抱。

賴峰偉表示，此次放流兩隻傷癒海龜回大海，是澎湖縣政府與澎湖海洋生物研究中心積極守護來到澎湖的海龜及其後代，並攜手合作海龜救護收容，提高存活率，讓澎湖的海洋、漁業資源永續發展。

力行減塑的望安國小今天並公開首映海洋保育電影，描述學校減塑措施，利用海飄浮球做成「護龜栽」，研發海洋保育課程，平時用餐也使用環保餐具，讓環保觀念向下札根。

澎湖縣長賴峰偉（前左二）和重視保育人士今送兩隻傷癒的綠蠵龜回大海。圖／澎湖縣政府...
澎湖縣長賴峰偉（前左二）和重視保育人士今送兩隻傷癒的綠蠵龜回大海。圖／澎湖縣政府提供
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2年前被救起的小綠蠵龜長壯了，今天被野放回大海。圖／澎湖縣政府提供
2年前被救起的小綠蠵龜長壯了，今天被野放回大海。圖／澎湖縣政府提供
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海龜澎湖綠蠵龜

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