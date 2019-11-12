影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10 聯合新聞網 綜合報導



小黑貓杜歐生下來就有兩張臉。圖／取自 YouTube 分享 facebook

多數人都很喜歡小貓小狗，不過這隻小貓杜歐（Duo）卻特殊到連母貓都遺棄。一出生就患有特殊疾病的牠，天生擁有兩張臉孔，有著四隻眼睛、兩張嘴巴、兩個鼻子，甚至兩張嘴會互相爭奪食物，還會分開喵喵叫。幸好杜歐被一名獸醫領養，現在已三個月大，健康狀況良好。

根據《Little Thing》報導，獸醫拉爾夫·特蘭（Ralph Tran）日前收到朋友短信，信中表示，朋友的貓咪生下一隻黑色小貓，母貓卻拒絕餵養小貓，小貓患有特殊疾病，該病被稱為斜足肌或顱面重複，意指牠有一個頭、兩張臉、兩張嘴、兩個鼻子與四隻眼睛，該種貓咪被稱為「Janus貓」，通常壽命僅只幾天。

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特蘭幾周後收養了杜歐，由於杜歐中間的眼睛看不見，且兩張嘴巴會同時搶食，因此無法自行進食，特蘭便以注射器餵食杜歐，在特蘭的細心照顧下，杜歐日漸成長，目前已三個月大，還學會自行吃飯。

特蘭表示，等杜歐再長大一點，需要透過手術切除中眼，並解決牠呼吸道異常的問題，不過特蘭說，杜歐又活潑又有生命力，除了牠的畸形外，牠與其他小貓一樣可愛，也很喜歡玩玩具、與他互動。網友表示，「很開心小貓找到愛牠的飼主」。