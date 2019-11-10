對毛小孩打罵教育 狗狗心理受影響

2019-11-10 17:21 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期研究顯示，即使對狗進行處罰能讓它們學乖，但這麼一來容易提高牠們的壓力水平，甚至可能造成長期的傷害。(photo by PxHere) 分享 facebook 處罰狗會讓牠們憂鬱！當狗咬地毯、把家裡弄髒、亂吠吵到鄰居時，許多狗主人常會對狗大罵或以其他方式處罰牠們。近期研究顯示，即使對狗進行處罰能使它們學乖，但這麼一來容易提高牠們的壓力水平，甚至可能造成長期的心靈傷害。

高壓訓練影響

根據《每日醫學新聞》報導，研究團隊找了42隻與50隻分別來自用正向訓練（獎勵機制）與處罰機制訓練狗的訓練中心進行研究。研究人員在牠們訓練過程時進行錄影，並收集牠們訓練前後的口水樣本。

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從影片中可看出，用處罰機制訓練出的狗會出現壓力的跡象，例如舔東西與打呵欠，並且看起來較緊繃。用獎勵機制訓練出的狗則沒有這些行為。另外，對口水進行檢驗後發現，經過高壓訓練後的狗，體內皮質醇濃度（一種壓力賀爾蒙）會上升。

接著，研究人員試圖了解高壓訓練是否會造成更長期影響，對92隻狗當中的79隻進行實驗。他們在房間兩端分別擺了裝有香腸及未裝有香腸的碗，並在兩者中間放了一個有香腸香味卻沒有香腸的碗。很快地衝向那個有香腸香味空碗的狗較樂觀，走得較慢且較不情願的狗則較悲觀。

根據《科學》報導，對狗進行正向訓練的確會花更多時間與心力，但能讓狗的心理更健康。而由於目前仍無法規明確規範寵物訓練學校的訓練方式，主人挑選時該更小心，且多與訓練師進行溝通。

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