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海龜傑尼愛上鏡 摸1下30萬

2019-11-09 23:40聯合報 記者潘欣中／屏東縣報導

屏東小琉球海龜樂園，卻屢傳潛客因為好奇動手觸摸海龜遭罰，但當地花瓶石海域一代，有隻愛親近人、被暱稱「傑尼」的海龜，海巡署發現牠太親近人類經常「製造假車禍」，「海巡署長室Coast Guard」臉書粉絲專頁日前貼出一段牠撞上相機的影片，提醒潛客切勿因牠可愛、主動示好，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」伸手觸摸。

該段影片看見「傑尼」游近拍攝的潛客，潛客因為害怕觸碰海龜被罰，嚇得停止前進，因見牠主動游近，還雙手抱胸「自保」，但是海龜最後仍慢慢靠近，還用前肢撞了一下相機鏡頭；影片中並以可愛的口吻，搭配「傑哥，不要」的詼諧的對白，灌輸生態保育的重要性。

海巡署提到，這已經不是「傑尼」第一次「製造假車禍」，「前科」累累的牠，是小琉球的人氣海洋明星，對人類一點都不怕生，看到攝影機在拍攝，還不忘拋個媚眼，似乎在說：「有拍到嗎？我很可愛吧！」

海巡署強調，如有到小琉球潛水，務必留意這個「專業慣犯」，與牠保持距離；萬一遇上這種惡霸式的「親密接觸」，請謹記「不觸碰、不餵食、不驚擾」三項原則，千萬不要「惺惺相惜、情不自禁」；野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。

屏東小琉球花瓶石海域，有隻愛親近人、被暱稱「傑尼」的海龜，海巡署發現牠太親近人類...
屏東小琉球花瓶石海域，有隻愛親近人、被暱稱「傑尼」的海龜，海巡署發現牠太親近人類，前天在臉書「海巡署長室Coast Guard」貼出牠撞上相機的影片，提醒潛客切勿因牠可愛、主動示好，情不自禁伸手觸摸。 圖／取自海巡署臉書
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海巡署小琉球海龜

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