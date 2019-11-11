快筆記！毛孩怎麼吃？ 獸醫專業解惑

2019-11-11 00:00 聯合線上 文／鄭嘉蕙



「醫師，我家寶貝又不吃了！」、「我好怕毛孩生病，讓牠怎麼吃才好？」每每遇到為毛孩餐食心急如焚的飼主，動物醫師會先檢查毛孩的健康狀況，再和飼主充分溝通，找出毛孩不吃飯的原因。龍恩動物醫院陳翊龍院長發現，胃口差、超挑食簡直是現在毛孩的文明病！

飼主關心毛孩的健康，動物醫師很能感同身受。圖／龍恩動物醫院陳翊龍院長 提供 分享 facebook

臨床執業近十年的陳翊龍院長說明，毛孩挑食、消化問題占求診相當大的比例，因為攝取的食物、腸胃道的消化、排泄出來的糞便…… 環環相扣、相互影響，消化問題可以說是飼主們一大煩惱。

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「通常動物醫師從症狀鑑別是急性還是慢性的問題，是否對食物不耐(過敏)、消化道有寄生蟲，還是吃到什麼有毒性的物質，再和飼主詢問生活狀況，慢慢找出關鍵因素就能徹底解決病灶。」陳翊龍院長說。

寵物的健康，是飼主心繫的大事。圖／HALO嘿囉寵物飼料 提供 分享 facebook

吃什麼對毛孩健康最好？也是獸醫師經常被問到的問題。很多飼主享受和狗狗貓貓互動的時刻，也喜歡天然少加工的食物，因此越來越多的飼主會自製鮮食。陳翊龍院長說，自製鮮食給毛孩吃當然很好，但是寵物需要的營養和人不一樣，尤其沙門氏菌污染是食品衛生的隱形殺手，稍有輕忽就會造成毛孩生病，建議這樣做：

【隔餐勿食】尤其是鮮食或罐頭類濕糧，隔餐不要再提供，餐碗務必固定清洗。【當心汙染】食用生食或自製鮮食，小心有微生物污染和營養偏差等疑慮。【比例拿捏】自製鮮食不要超過毛孩餐食的一半，用接近鮮食概念的無肉粉商業乾糧或濕糧補充。

至於怎麼挑選理想可靠的飼料呢？陳翊龍院長：「相信專業！」

專家研發的飼料，熱量和營養素都經過精密計算。圖／HALO嘿囉寵物飼料 提供 分享 facebook

「每年美國《WDJ》雜誌會評比數百種品牌飼料，用科學方式抽檢、分析做出推薦，非常具有公信力，可以提供參考。」陳院長進一步解釋，若喜歡少加工的新鮮食材，就要研讀成分標示，細心比對中英文成分，避開摻肉粉、肉茸(英文成分含meal)的產品，喜歡鮮食的飼主可以選擇標示只用鮮肉製成，無肉粉及脫水乾燥肉的品牌。

面對毛孩挑食文明病，陳翊龍院長有循序漸進的解決方案，要從飼主心理建設和毛孩飲食訓練多管齊下！

【判別主因】是嘴叼挑食還是生病沒胃口？動物醫師要詳細檢查後找出答案。【漸進重建】選用營養均衡、具食物天然香氣且嗜口性佳的飼料，從少量開始漸進調整供餐比例，原本愛吃的零食改當作飯後獎勵，一步步讓毛孩接受目標食物。【全員共識】非常多的飼主家庭用零食「寵」毛孩，必需全家人建立共同目標，才有機會矯正牠們的飲食習慣，回歸正常且健康的餐食方式。

毛孩吃得好，健康沒煩惱。圖／HALO嘿囉寵物飼料 提供 分享 facebook

動物醫師陳翊龍長期站在保障毛孩健康的第一線，他誠摯地希望飼主提供毛孩正確食物、妥善醫療和合適的居家飼養環境，讓毛孩開心又健康陪伴大家。