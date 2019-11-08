汪星人半夜被鎖門外 一個聰明動作讓主人幫開門
2019-11-08 11:41聯合新聞網 綜合報導
美國喬治亞州一住處，日前半夜有一隻混血拉不拉多奇卡被飼主遺忘在屋外，不過，聰明的牠用鼻子與前腳不斷按鈴，最後屋內主人因而發現，才趕緊幫牠開門，讓牠進屋。
根據「每日郵報」報導，喬治亞州一隻混血拉不拉多奇卡，日前半夜因飼主沒有留意到牠，而不小心將牠鎖在門外，拉不拉多奇卡原以為飼主會開門，不過直到凌晨2點多，主人還是沒發現牠被滯留在外頭。
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拉不拉多奇卡在門口來回徘徊許久，一開始牠嘗試用牠的鼻子去頂門鈴，但屋內的主人都已就寢，並沒聽到門鈴聲，而牠也不放棄，則改用前腳持續按鈴，此時飼主才被吵醒，發現拉不拉多奇卡被鎖在外頭，而趕緊幫牠開門。
監視器畫面一流出，網友則紛紛表示，「這隻狗真的很聰明」、「我的狗也很聰明，牠會用爪子敲門」，也有人表達拉不拉多奇卡的心聲說，「主人快開門，外頭的天氣很冷」。
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