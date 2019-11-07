公布貓狗認養黑名單！十天逾5千人連署破成案門檻
2019-11-07 16:07
聯合報 記者吳姿賢
／即時報導
近期虐貓事件頻傳，引起廣大關注。有民眾在公共政策參與平台提議，提高虐殺動物罰則並建立認養黑名單系統，短短10天就累積5135人附議，達到成案門檻，相關單位必須在明年1月6日前回應。
日前新竹一名彭姓男子短時間領養9隻貓咪，卻全數殘忍虐待致死，還有台東知名麵店老闆將2周大的幼貓狠狠摔死，讓外界更加關注動物保護議題。有民眾10月28日在公共政策參與平台提議，希望「提高對於動物虐殺的責罰並建立認養黑名單系統」。
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根據提議內容指出，近來虐殺貓狗事件頻傳，但是依照動保法規定，只處以2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金，希望能加重虐殺刑責，並且加入心理治療、輔導等判決。
另外，許多愛貓人士會收容或在路上救助待援貓咪，等貓咪恢復健康後，再到各大臉書社團或網路論壇送養。雖然多數送養人會自行建立把關機制，但有時仍難以避免遇到有心人士，假意領養貓咪，卻帶回家毆打凌虐。
因此，提議內容也提出，希望能夠由政府建立「認養黑名單」系統、公布姓名，資料來源可透過民間舉報以及動保單位稽查。
提議內容表示，犯人只要通過自首、表示悔意能減輕刑罰，難以達到嚇阻效果，除了希望加重刑責以達有效嚇阻效果以外，若有認養黑名單，各收容所及民間動保團體在送養動物時，就能有所依據，保護動物不要落入歹人之手。
提案短短10天就吸引5135人連署，衝破5千人的成案門檻。許多民眾留言支持，「抵制暴力對待生命」、「我們要動物保護警察法制化」、「支持台灣友善動物環境，杜絕虐待殺害動物的殘暴人格並加以嚴懲」。
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