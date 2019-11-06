奶貓狗救援停看聽 動保處呼籲這樣做

2019-11-06 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



隨著動保觀念的提升，民眾在街頭上看到奶貓、奶狗，往往選擇帶走或直接送交收容所，但這些小貓、狗通常都是有媽媽照顧，新北市動保處呼籲，民眾千萬不要直接把牠們帶走，如果沒有立即的危險性，在旁觀察即可，不要隨意移動導致改變了氣味，使母貓狗遺棄幼兒。

在動保處人員細心照顧下，2隻奶狗已被熱心民眾認養。圖／新北市動保處提供 分享 facebook

動保處表示，近日接獲五股區幼犬救援案件，到達成德公園時，原來是民眾發現2隻奶狗，要求帶回動保處安置，其實有時母狗只是出外覓食，冒然將幼犬帶離母狗身邊，反而不易存活，在動保處人員細心照顧下，2隻奶狗已被熱心民眾認養。

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新北市毛寶貝醫療中心獸醫師謝侑達表示，大多數被撿到的小貓狗都是有毛媽媽照顧，很多時候是媽媽覓食回來才發現一窩小貓狗不見了，有的還會緊張地在附近找小孩，而母乳中的移行抗體，是奶粉無法取代，一旦缺乏移行抗體，奶貓奶狗是很難抵抗疾病的。