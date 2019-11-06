小爪水獺家族子女成年 動物園幫「分家」

2019-11-06 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／即時報導



台北市立動物園裡的溫帶動物區，小爪水獺聲勢浩大，單「Nina」一家就有16個成員。3歲的「橘子」最近頻頻向媽媽挑釁，想取代媽媽的位置，保育員運籌帷幄，制定分群策略，順利將「Nina」家分成4小群。

吾家有女初長成是令人開心的事，但在小爪水獺家族中得另當別論。群居的小爪水獺，還沒成年的兄姊會幫忙照顧弟妹，呈現全家和樂融融的溫馨畫面。

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等到孩子們成年後，水獺爸爸會開始驅趕越來越強壯的兒子，女兒則想要取代媽媽拿下繁殖的主導權，這時就是保育員該幫牠們分群的時機。

為了顧及動物福祉及強化域外保育，去年動物園送「Nina」的第一胎「喬巴」和「艾斯」兄弟遠赴花蓮海洋公園。第二胎的女兒「橘子」，成年後氣勢越來越盛，出現驅趕媽媽的行為，保育員擔心已經11歲的「Nina」被打出群體，因此開始規畫如何把這個大家族分群，前提是不能讓任何一隻落單。

小爪水獺「Nina」自2014年和「Hugo」配對以來，至今已成功繁殖了5胎共14仔。保育員將「Nina」家族分成4群。

「毛毛」、「柚子」、「泡泡」、及「娜美」分別搬遷到熱帶雨林區的男生宿舍和女生宿舍，爸爸媽媽帶著10個月大的壯丁「丁丁」和「迪西」，其餘姊妹們成一群。