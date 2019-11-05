沙灘詭異生物激似人腦！又濕又黏碰了手超麻

2019-11-05 13:35 聯合新聞網 綜合報導



女子在沙灘上發現詭異生物。圖／取自 《7 NEWS》 分享 facebook

澳洲一名女子威廉姆斯（Raquel Williams）近日與母親在塔斯馬尼亞沙灘散步時，發現沙灘上有一粉紅色的詭異生物，看起來極似人腦，摸起來黏黏且硬硬的，摸過的手還會有麻麻的感受。事後有博物館長解答，這其實就是海鞘，該種生物在澳洲並不常見，且被認為是有害當地海洋生態的物種。

根據《7 NEWS》報導，威廉姆斯在臉書社團Field Naturalists of Tasmania發文，她表示自己與母親在沙灘上發現一詭異生物，從照片中可以看出，是一粉紅、粉橘色的肉球，表面佈滿環狀紋路，遠看像石頭，近看又有點像人腦。

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威廉姆斯上網詢問此為何種生物？且當她觸摸該生物時，手還會有麻麻的感受，她的母親以腳觸碰後也感覺麻痺，該生物表面黏黏的，但非常硬。

怪異的生物在網上引發討論，有網友開玩笑的說，「看起來像大腦，可能被誰弄丟的」、「可能有政客正在找他的腦袋」。威廉姆斯也打趣回覆，這不可能是人腦，因為她們在沙灘上看到不只一個這種生物。

事後塔斯馬尼亞博物館及藝術館（Tasmanian Museum and Art Gallery）館長格羅夫（Simon Grove）解答，這個詭異生物是群體海鞘（Colonial sea squirt），分佈廣泛，但非當地原生的史氏菊海鞘（Botryllus schlosseri）」，恐會影響並破壞當地海洋生態。