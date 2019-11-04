大難不死！澳洲野火肆虐 無尾熊被燒成咖啡色捲曲在地
2019-11-04 14:18聯合新聞網 綜合報導
美國加州每年夏季到初秋，因乾燥的天氣與熱風必會引發野火，遭成當地居民很大損失。位於南半球的澳洲也因夏季來臨，各地漸傳出野火災情。日前澳洲東岸發生野火延燒超過2000公頃，在該區內的一個無尾熊棲息地也受到影響。不過幸運的是，救難隊員已經在該區發現2隻奄奄一息的無尾熊生還，並將牠們送往麥格理港無尾熊醫院(the Port Macquarie Koala Hospital)救治。
根據Phys.org報導，澳洲救援人員在該區發現2隻無尾熊生還，第一隻無尾熊叫燈心絨保羅（Corduroy Paul），保羅被發現時全身捲曲像顆球躺在地上無動靜，身上的短毛被高溫燒得呈現咖啡色，並有嚴重的脫水現象，救援人員接著又發現另一隻雌性的無尾熊叫安溫(Anwin)，也有相同情況。牠們被送到醫院後，急救人員緊急給予補充水分，除此之外，牠們的整體健康情況均良好。
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根據澳洲野生動物事務機關表示，目前雖從澳洲東岸的野火區中救出2隻無尾熊，但仍有數百隻無尾熊的生死未卜，因為該區灌木叢中大火仍未撲滅。到目前為止，救難人員又在該區發現4隻無尾熊生還。
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