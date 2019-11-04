迷你豬太愛吃爆肥190公斤 6名消防員幫抬下樓逼減肥

2019-11-04 12:00 香港01 方蕙珊



最愛中式外賣薄餅，迷你豬肥190公斤。圖片來源／ 臉書 分享 facebook

英國消防局6名消防員最近完成了一項艱巨任務，就是將一頭重逾181公斤的大肥豬，從一層高的單位拾級而下抬到地面，極度考驗消防員的體力和耐力！

今年兩歲的「小枝」（Twiglet）是名副其實的「大肥豬」，一來是因為牠確實份量十足；二來是牠本就屬於越南大肥豬（pot-bellied pig）品種。其實「小枝」兩年前只是隻小肥豬，當時女主人愛德華兹（Elaine Edwards）用60鎊（約2365台幣）買下牠，但無奈牠太喜歡吃中式外賣、朱古力和薄餅，加上足不出戶，只是利用貓砂盤如廁，以致身體不斷向橫發展，體重曾飆升至190公斤，豬身長近兩米。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其後愛德華兹在57歲時逝世，但家人卻無法將「小枝」帶離住所，因為牠太過害怕落樓梯。為了改變「小枝」的陋習，當地的消防員、皇家防止虐待動物協會（RSPCA），以及獸醫機構「綠色獸醫」（Green Vets）早前聯手合作，替「小枝」注射鎮靜劑，再利用吊索和擔架將牠抬出丁寧頓(Dinnington)的住所，然後拾級而下把牠抬到地面；整個救豬過程出用了6名消防員，總共花了3個小時。

「小枝」現棲息於舊居近五公里以外的樂威（Letwell）動物康復中心，中心受託人沃森（Chloe Watson）表示，「小枝」表現安靜，由於曾長時間逗留住所，加上受過感染，所以牠走起路上來有點不舒服，但職員替牠塗上藥膏後，身體狀況得以改善，心情都變得好了。雖然「小枝」仍未完全改掉陋習，偶然愛吃薄餅和烤餅，但牠已開始吃專供動物食用的食物和蔬果，而牠最喜歡的是葡萄，如今牠已成功減了10公斤！

延伸閱讀：

PizzaDay嚴選4間純素Pizza 必試無花果薄餅 松露菌薄餅

山東流浪狗被箭射穿背部 忍痛3日傷口化膿 取出一刻現冷血11字

文章授權轉載自《香港01》