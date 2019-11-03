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幼犬雨下守護身亡同伴 淒慘絕望叫聲令人心碎

2019-11-03 11:53香港01 記者何東緯／報導

好友離世，但小狗仍不捨不棄。（梨視頻）
好友離世，但小狗仍不捨不棄。（梨視頻）
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再一次證明，狗狗之間是充滿感情的。

近日有市民在一個下雨天的黃昏，在公路旁聽到小狗傳來悲慘的叫聲，結果留意到有兩隻小狗瑟縮在一旁。上前查看後，發現其中一隻已死去，另一隻小狗則緊守候在旁，並不斷發出叫聲，像是在尋求協助。

這則令人心酸的事件，來自四川的大英縣。在10月25日的黃昏時份，熊先生聽到附近傳來淒慘小狗叫聲，於是四周查看。最終在路邊看到了兩隻小狗。

熊先生照顧了小狗一整晚，但礙於單位不能養狗，現希望有好心人把小狗接走，給牠一個溫暖又幸福的家。

當網民聽到小狗的悲慘叫聲後，紛紛表示心碎，沒聽過如此微弱無力的叫聲。「哭聲淒厲，心都碎了」、「希望有人把小狗收養」、「「小狗對同伴不離不棄，哭得很傷心」、「年紀大了，看這類片更是傷心」、「讓人心疼」、「每個生命都應該被善待」，大家都希望小狗有人帶走，給牠永遠的家。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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