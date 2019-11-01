成年象被迫鎖腳鐐載客 「牛鉤刑」強迫聽令累倒亡

2019-11-01 09:29 香港01 方蕙珊



有團體呼籲旅客停止騎大象，以阻止虐待大象的行為。（Moving Animals） 分享 facebook

在斯里蘭卡，一頭大象在烈日當空「象」不停蹄接載旅客，日前卻突然違抗主人命令拒載，其後更因體力不支死亡，事件再度引起外界對當地大象權益問題的關注。

過去4年，年僅18歲的大象卡納科塔（Kanakota）被迫載著旅客，在小鎮錫古里耶 （Sigiriya）的街頭穿梭。主人為防牠逃跑，不但在象腿鎖上腳鐐，還不時對牠施以「牛鉤刑」強迫聽令；外型酷似拐杖的牛鉤，上方有個尖鉤，是慣常用來懲罰大象的工具。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

卡納科塔的背部裝有乘客座位，主人每次收數十元乘象費，讓旅客「漫遊」一小時至當地景點「古代岩石堡壘」。不過，卡納科塔每天背著遊客穿越橫街窄巷，經常走過崎嶇道路，導致腳部嚴重擦損，加上背上沈重重量，令牠舉步維艱，而其途經的地方不時出現「象車爭路」情況，險象環生。

卡納科塔在主人眼中只是賺錢工具，若不服從命令就會被懲罰。有當地民眾指出，平日乖巧的卡納科塔在上月16日在接載第4名旅客時，突然一反常態拒載，主人其後把乘客帶離象背，而卡納科塔不久倒地、一睡不起。 一般而言，在亞洲棲息的大象平均可活到60歲，但亞洲很多地方的大象都被用來接載遊客，成為主人的搖錢樹，當中包括在錫古里耶。

關注動物權益組織「Moving Animals」（意指：走動動物）創辦人之一希利（Paul Healey），就透過鏡頭紀錄錫古里耶虐待大象的實況，形容卡納科塔的離世是悲劇且能夠避免的。

希利呼籲旅客停止騎大象，以打擊虐待大象的行為，並敦促政府改善現行的《動物權益法律》，以保障動物的權益。

斯里蘭卡的動物權益法律自1907年立法以來，至今從未修改，目前任何人干犯虐待動物行為只是被罰款100盧比（新台幣約43元）。

延伸閱讀：

泰國小象墮瀑布 5大象捨命相救跳崖溺斃

紐約女生為救人口販賣受害少女定居泰國 開大象共住民宿常年爆滿

文章授權轉載自《香港01》