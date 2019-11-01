親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

駕駛注意！ 挺韓車隊下午北市遊行 下班改道避塞車

成年象被迫鎖腳鐐載客 「牛鉤刑」強迫聽令累倒亡

2019-11-01 09:29香港01 方蕙珊

有團體呼籲旅客停止騎大象，以阻止虐待大象的行為。（Moving Animals）
有團體呼籲旅客停止騎大象，以阻止虐待大象的行為。（Moving Animals）
分享

斯里蘭卡，一頭大象在烈日當空「象」不停蹄接載旅客，日前卻突然違抗主人命令拒載，其後更因體力不支死亡，事件再度引起外界對當地大象權益問題的關注。

過去4年，年僅18歲的大象卡納科塔（Kanakota）被迫載著旅客，在小鎮錫古里耶 （Sigiriya）的街頭穿梭。主人為防牠逃跑，不但在象腿鎖上腳鐐，還不時對牠施以「牛鉤刑」強迫聽令；外型酷似拐杖的牛鉤，上方有個尖鉤，是慣常用來懲罰大象的工具。

卡納科塔的背部裝有乘客座位，主人每次收數十元乘象費，讓旅客「漫遊」一小時至當地景點「古代岩石堡壘」。不過，卡納科塔每天背著遊客穿越橫街窄巷，經常走過崎嶇道路，導致腳部嚴重擦損，加上背上沈重重量，令牠舉步維艱，而其途經的地方不時出現「象車爭路」情況，險象環生。

卡納科塔在主人眼中只是賺錢工具，若不服從命令就會被懲罰。有當地民眾指出，平日乖巧的卡納科塔在上月16日在接載第4名旅客時，突然一反常態拒載，主人其後把乘客帶離象背，而卡納科塔不久倒地、一睡不起。 一般而言，在亞洲棲息的大象平均可活到60歲，但亞洲很多地方的大象都被用來接載遊客，成為主人的搖錢樹，當中包括在錫古里耶。

關注動物權益組織「Moving Animals」（意指：走動動物）創辦人之一希利（Paul Healey），就透過鏡頭紀錄錫古里耶虐待大象的實況，形容卡納科塔的離世是悲劇且能夠避免的。

希利呼籲旅客停止騎大象，以打擊虐待大象的行為，並敦促政府改善現行的《動物權益法律》，以保障動物的權益。

斯里蘭卡的動物權益法律自1907年立法以來，至今從未修改，目前任何人干犯虐待動物行為只是被罰款100盧比（新台幣約43元）。

延伸閱讀：

泰國小象墮瀑布　5大象捨命相救跳崖溺斃

紐約女生為救人口販賣受害少女定居泰國　開大象共住民宿常年爆滿

文章授權轉載自《香港01》

大象斯里蘭卡
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

綠島海底郵筒「牛港鰺」和潛水客搶鏡

2019-10-31 23:14

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

貓奴看到秒尖叫！土耳其國寶梵貓 全身白藍綠眼可愛炸

2019-10-31 03:13

世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20

罕見短耳鴞誤入鳥網 金管處救治後順利野外

2019-10-30 19:15

氣溫上升2度 蜥蜴變得較愛吃葷的昆蟲

2019-10-30 14:00

超萌組圖！萬聖趴狂歡 狐猴狐獴變身惡魔南瓜

2019-10-30 12:39

台北巿立動物園非洲野驢健檢 麻醉秤重大工程

2019-10-30 12:30

小琉球「海景第一排」擾海龜 女遊客搭帳篷被勸離

2019-10-30 10:28

高招！他幫狗狗製作萬聖節服裝「整套免費」網笑：最佳成本獎

2019-10-29 20:00

為認養犬教育訓練 提升與飼主親密關係

2019-10-29 12:14

影／飼養員雙手按摩肥海豹「一臉舒爽」 網友直呼超可愛

2019-10-29 11:59

海生館企鵝展區好安靜 全都專心迎接新生命

2019-10-29 11:36

4隻無尾熊寶寶 12月中旬亮相

2019-10-29 00:14

外來種龍虎斑入侵潮境保育區 危及生態 海科館展開獵龍行動

2019-10-28 23:22

母熊超「哈」澳洲小鮮肉 4隻無尾熊寶寶年底見

2019-10-28 14:02

飼料盤放閃亮湯匙 能讓鴕鳥寶寶多吃點

2019-10-28 13:07

石虎生態給付 明年擴大至台中

2019-10-28 00:29

振奮！林務局辦生態服務給付 拍到16次石虎穿梭田間

2019-10-27 22:08

黑貓象徵不祥？半夜咬醒女主人 帶全家8口避過一劫

2019-10-27 10:55

秋天觀賞黑面琵鷺 台管處推出「HAPPY探索趣」

2019-10-27 08:27

竹市昆蟲館26日亮相 世界最大、最美蟲蟲免費參觀

2019-10-25 14:11

影／新竹市立動物園12月28日重新開放 挑戰遊戲拿好禮

2019-10-25 12:27

高雄永安濕地快水乾見底 黑面琵鷺度冬棲地GG了

2019-10-25 11:06

完美保護色！狗狗藏地毯秒隱形 主人驚：差點踩到

2019-10-24 18:56

超可愛想養！走失蜜袋鼯被收編 吃大餐、躺床萌樣曝光

2019-10-24 15:32

超盟稀客紅交嘴雀 首次發現過境澎湖

2019-10-24 15:10

布袋滯洪池太陽能光電板施工 候鳥不見了

2019-10-24 11:27

螞蟻冬天都會存糧過冬？真相並非如此

2019-10-23 20:38

「鳥公寓」她家窗外蓋好蓋滿 原PO升官加薪：真是福氣

2019-10-23 17:46

看鱷魚睡在哪 秒懂天氣冷暖

2019-10-23 10:21

旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59

再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24

羊毛重41公斤 世界紀錄保持羊過世

2019-10-22 15:18

台東廣原及利稻小熊移地照養 年底前返家進行野訓

2019-10-22 13:49

影／牧羊犬受困懸崖底 澳洲警攀崖3小時搶救

2019-10-21 16:24

黃金獵犬被罰面壁思過露無辜臉 網友見身後「屍體堆」爆笑

2019-10-20 22:08

來台度冬黑面琵鷺突破千隻 黑琵保育季更精彩

2019-10-19 09:14

海巡署「愛龜5守則」大玩創意梗 網友呢喃：傑尼傑尼

2019-10-19 03:13
看更多

熱門文章

「窮人高速公路」將通車 明年春節多一條「省錢之道」

2019-10-31 18:24

綠島海底郵筒海域出現嬌客「牛港鰺」

2019-10-31 11:30

快載雲端發票App 下期將增開40萬組500元獎項

2019-10-31 14:32

全聯「超級周年慶」開跑！超過300項商品憑卡買1送1

2019-10-31 19:16

化妝時先塗防曬或先塗BB霜？公開正確步驟避免曬黑！

2019-10-31 21:06

「怪醫黑傑克」沒白看！ 小一童糾正醫師誤判

2019-10-31 21:06

11月星座財運：射手正財運強、雙魚別沉迷玩樂

2019-10-31 09:57

朱松偉53歲用藍色小藥丸 醫師擔心他還有這種病

2019-10-31 18:51

張鈞甯壞女孩造型拎CECE包款 穿短裙拚郭書瑤美腿

2019-10-31 14:29

痛心！ 日本沖繩「首里城」遭祝融吞噬大殿付之一炬

2019-10-31 12:14

沖繩那霸首里城慘遭火噬 網友傷心扼腕：才準備要去旅遊...

2019-10-31 12:21

Gogoro電池不能放地上？網友點出問題所在

2019-10-31 18:19

不婚但又怕父母走後剩自己 網友分析：問題在不能獨立

2019-10-31 19:54

氣象局：今到明清晨水氣最多 下周一東北風再增強

2019-10-31 11:31

大雨導致土石坍滑 蘇花公路和仁至崇德路段緊急封閉

2019-10-31 22:33

清大正妹網紅Kelly爆喜訊 7萬網友看鑽戒照淚崩

2019-10-31 14:14

太魯閣馬拉松11月2日開跑 當天中橫、蘇花部分路段交管

2019-10-31 11:14

11月揪吃冰！ 哈根達斯加11元多一件、蜷尾家新冰登場

2019-10-31 19:09

兩天下近700毫米的雨 氣象局對宜蘭發布超大豪雨特報

2019-11-01 07:37

下班小心大雨 宜蘭新北4縣市豪雨特報 下到明天

2019-10-31 19:27

空勤總隊後送墜海調查出爐：病患大幅度擺動雙臂

2019-10-31 17:39

每日星座運勢／獅子一切進展很順利　去放鬆一下吧

2019-11-01 00:00

愛台灣博物館卡 650元整年暢遊全台國立館

2019-11-01 00:03

影／宜蘭雨災 蘇花樹倒阻路蘇澳郊區積水淹小腿肚

2019-10-31 13:48

普悠瑪事故 台鐵告日商住友、台灣住友求償6.1億元

2019-10-31 14:49

新北耶誕城11/15開城 首創「雙塔一樹」3D雷射光雕秀

2019-10-31 15:03

40歲是否還值得到外地發展 網友：沒什麼事不能克服

2019-10-31 17:58

女老師罹惡性度高乳癌 乳全切保留乳頭升級B罩杯

2019-10-31 12:06

孔劉怎麼拍都帥出新高度 與Mino、車銀優帥翻LV首爾旗艦店開幕

2019-10-31 13:41

蘇揆：西濱快速公路109年春節前完工通車

2019-10-31 15:36

衛福部推醫美金色標章認證 通過者還可代辦陸客簽證

2019-10-31 13:23

牙痛十多年...這位醫師知道喊痛的病人不是裝病

2019-10-31 21:24

日本最大燈海＋聖誕樹！3間三井Outlet聖誕點燈登場

2019-11-01 00:48

2019新北歡樂耶誕城11月15日登場 重點燈區、光廊大公開

2019-10-31 16:59

高齡社會長者常見肌少症 謹記「我的餐盤」六口訣

2019-10-31 12:11

65歲以上老年病症候群 7項指標自我檢測

2019-10-31 14:10

「好康」說法怎麼來？台語歇後語幫你解謎

2019-10-31 22:42

年底小確幸 發票增40萬組雲端獎

2019-11-01 00:14

乾隆傳世孤品現身！結合中西特色如意耳瓶將拍賣

2019-10-31 20:36

成人版小美人魚太性感！凱莉珍娜豐滿好身材全都露

2019-10-31 19:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top