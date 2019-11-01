牛港鰺不怕生還會搶鏡頭 綠島海底新明星

2019-11-01 02:28 中央社 台東縣31日電



今年暑假旺季，綠島「小牛」牛港鰺受到潛水客喜愛爆紅，小牛不怕生會主動靠近潛水客，還會搶鏡頭，綠島鄉民呼籲好好保護小牛，讓牠成為海底新明星。

綠島潛水業者說，今年暑假發現在石朗浮潛海域、全世界最深的海底郵筒附近，出現1條約1公尺長的牛港鰺，因身形比2年前墾丁後壁湖被捕殺的牛港鰺還小，因此潛水民眾都叫牠為小牛，希望牠能像墾丁後壁湖的阿牛一樣成為海底明星，但命運不要像阿牛一樣。

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「忽快、忽慢，完全不怕生」潛水業者說，小牛優雅的身影總是吸引潛水民眾注意，停下來捕捉畫面，趁著小牛靠近時趕緊拍個合照，有時候小牛也會好奇的配合放慢速度，甚至游到前面搶鏡頭。

綠島潛水業者和當地民眾呼籲不要獵殺小牛，讓牠能在綠島好好的存活，一定能吸引更多潛水客到綠島和牠見面，相信小牛也能成為綠島海底明星，帶動綠島觀光。

小牛比阿牛體型小一些，都是俗稱的牛港鰺，屬於掠食性魚類，游泳速度快，平常以追捕小魚維生，不過這尾綠島小牛，看到數百隻小熱帶魚不但沒有攻擊，還跟小熱帶魚一起吃潛水遊客帶來的餌料，大魚小魚和平共處，讓潛水客驚呼連連。

綠島也曾經出現過海底明星蘇眉魚，長1.2公尺，重約4、50公斤，也被稱為龍王鯛、拿破崙魚，是綠島最知名的保育類明星，民國105年5月遭獵殺，引起外界震撼。