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世界最長壽錦鯉「花子」 從清朝到20世紀活了226年

2019-10-30 21:20聯合新聞網 綜合報導

花子為世界上最長壽的錦鯉，年齡高達226歲。圖擷自Fish Laboratory
花子為世界上最長壽的錦鯉，年齡高達226歲。圖擷自Fish Laboratory
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錦鯉是鯉魚的變種，也是水池裡很常見的觀賞魚，雖然體型肥大，但肉少刺多且帶強烈土腥味，所以不適合成為食用魚。一般鯉魚的預期壽命為30到40年，而在一般人工飼養下，錦鯉的平均壽命為70年，但日本一隻錦鯉卻活到226歲，生存超過兩世紀的「花子」輾壓全球人瑞

根據「Fish Laboratory」報導，錦裡花子生於1751年（清乾隆十六年）、過世於1977年，死時年齡高達226歲，牠居住在日本岐阜縣加茂郡的東白川村附近一間位於御嶽山腳的寺廟。在牠生存的200多年裡經歷了1770年庫克船長（James Cook）發現澳洲、1789年法國大革命、1815年拿破崙慘遭滑鐵盧、1879年愛迪生發明燈泡、兩次世界大戰、1969年阿姆斯壯登月等。

魚的年齡可以從鱗片的環紋得知，就像樹木的年輪一樣。1966年時為了知道花子的實際年齡，名古屋女子大學的科學家広正義（Masayoshi Hiro）教授從花子身上的兩個部位分別取下一枚鱗片，並透過顯微鏡進行長達兩個月的觀察與分析。

分析結果讓花子的最後一名飼主越原公明（Komei Koshihara）非常驚喜，於是他在廣播電台的節目上暢談關於花子的故事，那一年花子已經高達215歲、重7.5公斤、體長約70公分。過了11年後花子過世，越原難過的表示，花子存在的意義早已超越寵物，牠從祖母那代所流傳下來，就像是一個傳家之寶。

此外科學家們也對與花子共處一池的「室友們」進行研究，並意外的發現池中5隻錦鯉同樣都生存超過了一世紀，其中一隻名為葵（Aoi）的錦鯉活了170年，而另一隻小雪（Yuki）也有141歲高齡。人們相信飼主無微不至的關愛與照顧，以及清淨的御嶽山泉長年注入池中，生活在清澈乾淨的山泉水裡讓花子得以如此長壽。

從魚鱗的環紋可以推知魚的年齡。圖擷自Fish Laboratory
從魚鱗的環紋可以推知魚的年齡。圖擷自Fish Laboratory
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