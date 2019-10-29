影／飼養員雙手按摩肥海豹「一臉舒爽」 網友直呼超可愛
2019-10-29 11:59香港01 記者謝茜嘉／報導
海豹可說是治癒感非常高的動物，位於北海道紋別市的Azurashi Sea Paradise住了一群非常可愛的海豹，官方Twitter最近上載一段飼養員為海豹Hiyori按摩的片段，Hiyori一臉爽爆的樣子惹得飼養員不斷笑場。
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雖然Hiyori看起來呆萌，但其實亦懂得做不少高難度動作，例如拍掌、接圈環等，非常醒目。大批網民把焦點放在牠動感十足的肥肉，更表示欲罷不能，「我已重複看了10次」、「可愛死了」、「我決定要去探望牠」、「看過片段後心情舒暢」。
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文章授權轉載自《香港01》
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