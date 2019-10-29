4隻無尾熊寶寶 12月中旬亮相

2019-10-29 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北報導



無尾熊型男「Wolverine」魅力無法擋，成功擄獲不少母熊芳心 。圖／台北市立動物園提供 分享 facebook 台北市立動物園無尾熊館今年誕生5隻無尾熊寶寶，從澳洲庫倫賓野生動物保護區來台的公熊「Wolverine」，一次跟2隻母熊「芙蓉」與「Q妹」配對成功，但新生的5隻無尾熊寶寶中，有1隻夭折，其餘4隻穩定發育，預計12月中旬可以跟外界見面。

動物園表示，無尾熊館內的冰山美人「芙蓉」一直都對其他公熊興趣缺缺，儘管保育員使出渾身解數，利用氣味和聲音嘗試刺激母熊，或將母熊放在公熊的活動棲架上，好讓兩熊方便配對，但「芙蓉」依舊毫不領情。

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去年12月底「Wolverine」正式入住無尾熊公熊館，原本對繁衍下一代沒興趣的「芙蓉」，竟然會開始東張西望及興奮抖動，最後兩熊彼此看對眼，順利誕下小無尾熊寶寶。

可惜「芙蓉」缺乏經驗，在一次行走當中，小寶寶不慎跌落地面夭折，讓照養團隊十分難過，目前無尾熊館還有4位媽媽正在育幼，包括「Q妹」孕育「Wolverine」的寶寶穩定成長，小手和小腳逐漸露出育兒袋，動物園呼籲民眾拜訪無尾熊館時輕聲細語，給牠們一個安靜舒適的休息環境。